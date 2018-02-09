Пока мы голосуем за гречку, другие запускают ракеты на Марс

Мирослав Гай

Волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-ой бригады

9 февраля 2018, 12:40

Украине необходимы две главные реформы - образовательная и экономическая, ориентированные на построение в Украине среднего класса.

Украине нужны настоящие реформы

Низкий уровень политических элит, граждане, которые готовы продать свой голос не за будущее, а за еду и мафия, совмещенная с государством - это три, на мой взгляд, основные проблемы Украины, которые являются главными причинами того ступора, что происходит.

Другими словами, граждане выбирают с нарушениями малоэффективные политические элиты, которые авалированы с мафией, которая отстаивает свои интересы. Добавьте сюда еще российское влияние, войну и т.д.

Какие реформы должны состояться первыми в такой ситуации?

Вариант - накормить голодных и поднять сразу уровень жизни граждан за счет социальных программ - не ведет к успеху в стратегической перспективе. Это уже видно по европейским странам, где наличие большого количества населения, живущего за счет государства, преимущественно мигрантов, уже представляет угрозу национальной безопасности.

Я думаю, что параллельно должны проходить две главные реформы - образовательная и экономическая, ориентированные на построение в Украине среднего класса.

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Необходимо тотально пересмотреть все нормы образования, начать переформировывать сады и школы, насыщать их оборудованием, и сторонними образовательными программами. Однако, если мы хотим быстрых результатов, то надо срочно делать реформы в вузах и техникумах. Какие реформы нужны, можно говорить долго, здесь нужно собирать целую группу специалистов из разных областей: образовательной, экономической, спортивной, научной, медицинской, военной и т.д. с привлечением специалистов из успешных стран.

И нам нужен средний класс. Крупные предприятия Украины давно неконкурентноспособны по сравнению с действительно крупными корпорациями и не несут такой пользы для маленького украинца, потому что даже не дают ему приличной европейской зарплаты. Нам нужны тысячи маленьких и средних предприятий. Достаточно сконцентрироваться на крупном бизнесе - когда он жизнеспособен, то и сам о себе позаботится. Если нет, то пусть умрет. Поддержка нужна малому и среднему бизнесу. И это не дотации. Просто не надо его трогать и создать условия.

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Я сегодня зашел в налоговую и поблагодарил Бога, за то, что у меня есть бухгалтер. Там отказала система электронной очереди, и как мне объяснили, все шло быстрее обычного, потому что из-за отказа программ документы принимали вручную и это ускорило процесс.

Но это было бы невозможно, если бы граждане не требовали соблюдения своих прав. А это невозможно без образования. А образование в своб очередь невозможно без подъема экономики. Замкнутый круг. Поэтому советую поддерживать любые студенческие протесты по улучшению условий и экономические протесты малого и среднего бизнеса. Это должно стать платформой для изменения нации. Образование, которое кормит экономику интеллектуальным и человеческим ресурсом, и экономика, которая кормит образование материальной базой и финансами.

А то пока мы голосуем за гречку, другие уже запускают ракеты на Марс.

Мирослав Гай, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко"

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реформы образование Мирослав Гай средний класс
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