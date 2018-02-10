Начало нового мирового кризиса

Итак, в четверг второй раз за неделю американские фондовые индексы обвалились больше, чем на 4%. И если первый обвал в понедельник, все " эксперты" как обычно объясняли какими то техническими сбоями, ошибками работы роботов и т.п., то после вчерашнего драматического падения все поняли, что "проблема, таки, существует".

Что беспокоит инвесторов? Ведь американская экономика на подъеме, темпы роста достигли 4%, безработица на самом низком уровне за последние 10 лет, корпоративные отчетности отличные, валовые внутренние частные инвестиции выросли на 5,1% (год к году) в четвёртом квартале 2017 года, эта цифра почти на 90% больше, чем в третьем квартале 2009 года – на пике Великой рецессии. Объёмы новых заказов на товары длительного пользования, произведённые в США, превышают ожидания: они увеличились на 2,9% (месяц к месяцу) в декабре 2017 года и на 1,7% – в ноябре . Так в чем же проблема, тем более, что недавно МВФ дал очень благоприятный прогноз по мировой экономике на 2018 год?

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