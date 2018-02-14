В предвкушении новых фокусов: чего ждать от возобновления закупок газа в России

Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев анонсировал возобновление закупок газа у российского "Газпрома" уже в марте этого года. Ведь Стокгольмский арбитраж удовлетворил основные требования украинской стороны - снизил цену газа до 352 долларов за тысячу кубометров, отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 млрд долларов и в 10 раз снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома". Будет ли закупка газа у оккупанта "зрадой" или "перемогой"?

Ситуация — довольно проста. Таково решение Стокгольмского арбитража. А за судебными процессами "Нафтогаза" против "Газпрома" все наблюдали и, разумеется, никто из украинцев не хотел, чтобы наша страна проиграла в суде, ведь в таком случае она должна была бы выплатить России 10 миллиардов долларов США.

Но все сложилось так, как лучше для Украины, и "Нафтогаз" выиграл суд, который обязал Украину, несмотря на войну, продолжить закупки российского газа. При этом суд постановил, что "Газпром" обязан продать Украине газ по рыночной цене, которая значительно ниже той цены, по которой мы сейчас покупаем газ в Евросоюзе.

Также, согласно решению суда, НАК "Нафтогаз" обязан покупать определенный объем газа у "Газпрома", эти объемы невелики — 5 миллиардов кубометров в год. И Украина должна выкупить эти объемы, дабы не попасть под санкции от Стокгольмского суда. Поскольку, раз уж в отношениях с Россией мы вышли на более выгодные для нас условия благодаря решению Стокгольмского арбитража, мы не имеем права отказаться от закупок. Это ничем нам не грозит, потому что мы будем покупать всего 5 миллиардов кубометров газа по цене намного меньшей, чем при покупке газа в ЕС.

И если что-то случится в российско-украинских отношениях, что усложнит их еще больше, то понадобится буквально несколько недель, чтобы Украина вернулась к закупкам европейского газа.

Поэтому я считаю, что возобновление закупок российского газа по этой причине и на таких условиях — это нормально.

Но украинской власти необходимо объяснять все политические и юридические нюансы этой ситуации на примере той же ядерной энергетики. Ведь мы даже сейчас, в годы войны, продолжаем покупать российское ядерное топливо для наших атомных электростанций. Да, идет постепенный переход на ядерное топливо американской фирмы Westinghouse, но этот переход нельзя осуществить быстро, потому что ядерные реакторы должны адаптироваться к новому топливу. Украина не может последовать примеру Германии, которая смогла себе позволить решение закрыть все ядерные электростанции — такой путь для Украины в ближайшие десятилетия неприемлем и недоступен. Мы должны будем постепенно переходить на американское топливо, продолжая пока покупать ядерное топливо в России. Пока у нас нет полномасштабной войны с Россией и, дай Бог, чтобы не было…

Если бы вдруг произошло нечто подобное, и мы бы были вынуждены сейчас отказаться от закупок ядерного топлива в России, Украина оказалась бы на грани катастрофы, поскольку утратила бы возможность производить электроэнергию на двух третях атомных электростанций, которые потребляют именно российское ядерное топливо.

Такого рода примеры нужно постоянно приводить украинцам, иначе им попросту сложно понять, в каком положении сегодня Украина: да, с одной стороны, идет война, и есть понятное желание разорвать все связи с Россией, но с другой — Украина сегодня активно сотрудничает с американскими и европейскими партнерами, и должна выполнять решение европейского суда, тем более, принятое в ее пользу.

Стоит ли в возобновленном сотрудничестве Украине ждать сюрпризов от российской стороны? Мы привыкли, что Россия постоянно выкидывает всякие фокусы, потому, волей-неволей, ожидаем чего-то подобного от нее. Но поскольку есть решение Стокгольмского арбитража, и это решение признала Москва и заявила о своей готовности продавать газ Украине по цене, определенной судом, то она будет выполнять решение суда.

А если не будет — Украина снова перейдет к закупке газа в Европе. Естественно, в этом Москва не заинтересована: Россия — не совсем самоубийца, она хочет продавать свой газ.

Евросоюз в энергетических вопросах — наш партнер. Заработок ЕС от продажи Украине газа — не такой уж большой. Так что Евросоюз и в дальнейшем будет нам помогать, если вдруг российская сторона что-то вычудит. Потому, думаю, что Украина ничем не рискует — она просто выполняет решение суда, но будет готова вернуться к прежним поставкам из Европы, если будет такая необходимость.

Александр Гудыма, эксперт по энергетическим вопросам, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"