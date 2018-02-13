Депортация Саакашвили - жалкое зрелище

Честно говоря, я уже совершенно перестал что-либо понимать в деле Саакашвили. Говорю без сарказма. Я не юрист, поэтому действительно не знаю, как можно хотя бы приблизительно вписать все происходящее в рамки какой- то законности.

Почему человека, который находится под следствием и ходит на допросы, сажают в чартерный самолёт и отправляют в Польшу? Какими законами предписана такая процедура?

- Мы обнаружили неопровержимые доказательства вышей вины. Соблаговолите проехать в аэропорт. Там вас ожидает чартер на Варшаву.

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