Юля vs Петя. Сценарий на 2019 год

Александр Кочетков

аналитик, политолог

17 февраля 2018, 11:18

Поле сценариев, по которым будет развиваться ситуация в Украине, в очередной раз сузилось.

Молитвенный завтрак в США перечеркнул инфантильные ожидания на то, что прилетит вдруг волшебник в голубом ООН-овском вертолете и бесплатно покажет нашей власти страшное кино, отчего та немедленно разбежится куда подальше. Нет, пока Петр Порошенко будет хоть коряво, но выполнять "минский сговор", то Запад ограничится лишь озабоченностью по поводу всех его авторитарных залетов.

Кстати, соответствие "духу Минска", предполагающего политическое, а не военное достижение мира на Донбассе, является главным критерием кастинга на нового руководителя Украины, который уже проводит Запад среди наших политиков.

Соответственно, с подачи Запада Юлия Тимошенко и другие относительно рейтинговые оппозиционеры будут терпеливо ждать очередных парламентских и президентских выборов. Общественного ресурса на стремительную, в течение недели, смену власти нет ни у кого, а затяжной протестный процесс рискует просто добить Украину, которая останется без экономической поддержки Запада.

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То, что до 2019 года нынешняя власть сможет серьезно укрепиться, и для своего самосохранения пойдет на разрыв с Западом, который сейчас ее, кривясь и зажимая нос, но поддерживает, никого из внешних партнеров не волнует: придет срок — будем как-то решать.

То есть, второй тур между Тимошенко и Порошенко, при всей его тривиальности, становится все более неизбежным. Но опасная тонкость такой схемы в том, что вновь избранный руководитель Украины не будет иметь реальных обязательств перед обществом, которое, как мы видим, не способно сформировать консолидированную позицию. А вот в отчаянной борьбе за проценты во втором туре он рискует принять непубличные обязательства перед политиками и крупными бизнесменами, в том числе, и теми, кого следует категорически изъять из политической и экономической жизни.
И тогда качественное изменение ситуации в Украине вновь окажется под угрозой.

При этом категорически не забываем, что Украина - страна, где возможно все. В любой момент!

Александр Кочетков, аналитик, политолог

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выборы Минск Петр Порошенко Юлия Тимошенко Александр Кочетков
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