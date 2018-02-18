Самый грандиозный позор путинского режима за 18 лет

Произошедшее около понравившегося кому-то из путинских друзей химзавода – самый грандиозный позор путинского режима за все 18 лет. Мы, конечно, знаем не все. И есть два главных вопроса: количество жертв среди российских граждан и что это за граждане. Относительно второго вопроса есть две версии. Первая – наемники. Вторая – спецназ, прикрывающийся легендой наемничества.

Если смотреть на это с колокольни позора, то разницы никакой. В обоих случаях шли отбивать чужую собственность в чужую зону ответственности. В обоих случаях это не имело никакого отношения ни к борьбе с терроризмом, ни к помощи братскому сирийскому народу. В обоих случаях власть предала своих граждан, предала беспрецедентно.

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Что касается первого вопроса, то для меня главным доказательством того, что их число – число убитых российских граждан – исчисляется сотнями, служит упорное молчание американских военных по этому поводу. Их молчание – часть неформального сговора с российскими военными и другими представителями власти, которые утверждают, что это не комбатанты, а вольные стрелки, наемники, и что их крохотная горстка. Одни молчат, а другие врут по понятной причине. Правда может дестабилизировать ситуацию не только в России, но и привести к гигантской военной катастрофе. Сейчас ядерную кнопку контролирует робкий Путин. А что будет, если разъяренные военные его сместят, не известно даже Всевышнему.

Поэтому мы с Вами должны молиться на молчание одних и вранье других. Время суда над лжецами и ворами еще не пришло. Надо терпеть. И не хотелось бы, чтобы этому неизбежному суду помешала ядерная война.

И в заключении о позоре. Это не наш позор. Мы их не выбирали, мы никого не уполномочивали начинать войны за пределами России или ввязываться в них. Это их позор. Позор бездарности, подлости, непрофессионализма и гопничества. Это их позор. А с нас хватает нашего собственного. Наш позор – это то, что они все еще у власти.

Георгий Сатаров, российский политический и общественный деятель, аналитик, публицист