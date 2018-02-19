Главный союзник Путина в войне против Украины

Виктор Медведчук, ходячий кум Путина, сказал, что антикоррупционный суд по рекомендациям МВФ и Венецианской комиссии - это сдача суверенитета. Медведчук против антикоррупционного суда, это тоже самое, что Путин против антикоррупционного суда. Медведчук и его "посипаки" постоянно озвучивают то, что хочет Путин. Они этого никогда особо и не скрывали. Вообще никогда. И теперь Путин выступил против антикоррупционного суда открыто.

И это логично. Реформы в Украине угрожают власти Путина. Успешная Украина - это угроза Путину. Жителям России надо показывать, что демократия ослабляет страну, и главное - это стабильность. И немного скреп.

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И Путину всегда нужна была слабая и коррумпированная Украина. Путин даже всегда был готов подкупать украинских коррупционеров лишь бы они не делали реформы и оставались коррупционерами. И нашим коррупционерам это всегда нравилось. Они всегда охотно брали деньги из России. Подписывали с Россией газовые договора и харьковские соглашения. Путин всегда платил деньги, чтобы Украина не делала реформы, тогда как Запад требовал реформ. Выбор для наших "элит" был очевиден. Янукович в декабре 2013 года побежал за миллиардами Путина, отказавшись выполнять программу МВФ. Так делалось постоянно.

Интересы Путина и коррупционеров совпадали, и Украина все больше и больше отставала от мира. Пока не пришел Майдан. А потом война. И теперь договоры с Россией и ее деньги невозможны. Но по-прежнему можно саботировать реформы.

Украинские коррупционеры уже не могут брать деньги у России. К счастью. Но Путин все также пытается сдержать реформы в Украине, которые уводят Украину в сторону цивилизации. Чем больше реформ в стране, тем дальше мы от Москвы. К его услугам Медведчук и регионалы, Трухановы и Кернесы, к его услугам популисты. И коррупционеры всегда подыгрывают ему. Потому что их интересы совпадают с Путиным. И наши коррупционеры вовсю противятся созданию независимого антикоррупционного суда. И говорят о суверенитете. И Путин противиться. И говорить о суверенитете устами своего кума, Медведчука...

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Есть ли еще более сильная реклама для антикоррупционного суда чем то, что его создание саботирует Путин? Нужны ли еще аргументы??? Коррупция - главный союзник Путина в войне против Украины. Он не может идти открытой войной, ему не дают это сделать угрозы санкций. Но он может ослаблять нас изнутри. И он это делает. И будет делать дальше. А мы будем очень глупы, если позволим ему тут победить. И каждый раз когда вы услышите как украинский депутат или чиновник будет говорить, что нельзя слушаться МВФ, нам нечего слушать указания Вашингтона и Брюсселя, то знаете, где-то вдалеке ему аплодирует Путин. А может и перечисляет очередной транш, делающий этого говоруна еще более активным.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital