Миротворцы на Донбассе: что задумал Кремль

Петр Порошенко, конечно, поспешил в Мюнхене заявить, что мир уже поддержал то, что он предлагал в 2015 году. Потому что то, что он там предлагал в виде текста, мир так никогда и не видел. А увидело мир предложение Путина, которое сейчас и обсуждают. А вот как он, мир, поддержит предложение Путина или то, во что его превратит Курт Волкер, мы узнаем по результатам голосования в Совете Безопасности ООН, если до этого когда-нибудь вообще дойдет.

Но и телевизионная экспертная среда очень заигрывается, как мне кажется, в анализ вполне второстепенных вопросов: хорошо для нас участие Беларуси в миротворческом контингенте и т.д.

Основной нерешенный на сегодня вопрос: а признает ли Россия себя участницей конфликта? Если нет, то мы вынуждены будем согласиться на договоренности с так называемыми "ЛНР и ДНР". И такие договоренности псу под хвост, потому что Россия и дальше будет иметь все возможности вмешиваться в игру "чужими руками".

Если Россия формально признает себя оккупантом и будет гарантировать выполнение договоренностей при развертывании миротворческого контингента, то такие договоренности могут быть реалистичными. Но я не совсем понимаю, почему бы после стольких лет возражений Путин вдруг согласился, что "они там есть"? Тем более, что в результате таких договоренностей он просто потеряет нажитый непростыми усилиями и пригоден для постоянного давления на Украину и Европу Донбасс.

Читайте также: Скомканный Мюнхен: какие сигналы получила Украина

Ну, и этапность развертывания миссии – это важный и сложный вопрос. Сегодня США пользуются очень коварной логикой о том, что одновременное размещение миротворцев на всей временно оккупированной территории невозможно физически. Поэтому хоть так, хоть эдак надо говорить об этапах развертывания.

И вот тут бы взять и договориться, что первым этапом будет развертывание вдоль российско-украинской границы (это и будет гарантом деэскалации, потому что миротворцы будут видеть кто и что получилось, и не будут допускать в Украине нового).

Да нет, ожидаемо дипломатическая мысль в эту сторону не пошла, и обсуждается путинское предложение о первом этапе – размещение вдоль линии фронта.

Важно также, будет ли развертывание окончательно завершено в течение дней или месяцев? Одна высокопоставленная американская дипломатеса недавно убеждала меня, что речь идет о днях. Но в прессе говорят о месяцах.

Месяца – это срок, который даст россиянам достаточно возможности адаптироваться и сорвать что угодно. Я в это не верю. Потому что если россияне действительно хотят мира, то почему бы не согласиться на первый этап развертывания вдоль российско-украинской границы?

Если же миротворчество начнется с развертывания вдоль линии фронта и будет предусматривать месяца продвижения вглубь оккупированной территории, то рискну сделать прогноз, что линией фронта все и закончится. Потому что России этого будет достаточно, чтобы сохранить конфликт, но продемонстрировать уступчивость.

Читайте также: Одиночество Порошенко в Мюнхене

Такой сценарий, по моему мнению, может привести к прекращению активных боевых действий и замораживанию конфликта. Возможно, это и есть максимум возможностей на сегодня.

А дальше будут очень сложные дебаты: достаточно ли подобного развития событий для отмены части санкций против РФ и давления на Украину с целью выполнения политической части Минска?

Для Петра Алексеевича не самый плохой сценарий, потому что позволит где-то аккуратно перед выборами заявить, что он остановил войну.

Возможно этим его американцы и другие и подкупают. Кто знает.

А вот будут ли при этом присутствовать завербованные россиянами белорусские и казахские военные – это вопрос второстепенный и менее важный.

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"