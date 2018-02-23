Почему власть бездарно про*рала Крым и Донбасс

Все, что говорит власть о бесславной сдаче Крыма – правда: нападение было неспровоцированным и необъявленным, Украина не готовилась обороняться, а потому не была готова. С этим вопросов нет. Но это не значит, что вопросов нет вообще.

Вот например, если ты исполняющий обязанности президента или президент, а в Конституции и в законах записано, что ты любой ценой должен защищать страну и в частности обязан ввести военное положение в случае вооруженной агрессии, а ты этого не сделал, то что?

Нужно извиниться и продолжать не выполнять? Может как-то объяснить? Отставка? Импичмент? Что должно произойти?

Ведь не может быть так, что по законам страну надо защищать, а у них не получилось, и за это никто не ответил?

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А если не просто никто не ответил, но и очередные звания, государственные награды, "Глоки" в подарок и т.д... Это чтобы неприятность поражения не такой горькой была, или потому, что поражение, если удержался у власти, – не проблема вообще?

Но вопросов еще больше. Вот если ты – власть, и принимаешь решение, черт с ним, с тем Крымом, потому что не надо провоцировать Путина, потому что нужно сохранить людей, избежать войны и т.д , а дальше оказывается, что Путин все равно напал на Донбасс, что ты снова был готов, что страна потеряла более 10 000 человек разрушенные, города и села? Ну, одним словом, когда все твои расчеты от сдачи Крыма ничего не стоят – за это тоже ничего? Никому ничего? Только очередные звания и награды, и "Глоки"?

Власть бездарно про*рала Крым и Донбасс. И у меня есть такое мотивированное подозрение, что если что-то подобное повторится в 2018 году, она снова все про*рет.

Нет, конечно, офицеры и солдаты на этот раз будут уже стрелять быстрее, чем думать. И за это их потом будут судить. Потому что приказа, которого не было тогда, не будет и сейчас. И не надо врать, что Вооруженные силы могут отразить внешнюю агрессию на основании Устава гарнизонной и караульной служб. Это ложь. Приказ, который в 2014 году ждали Вооруженные силы – это решение президента о применении Вооруженных сил для отражения внешней агрессии, которое, согласно Конституции, он обязан оформить в виде указа, а затем внести в Верховную раду, которая на протяжении двух дней должна этот указ утвердить и ввести военное положение.

А вот у нашей власти, думаю, возникнет масса идей и причин, почему на этот раз не нужно обороняться. Ну, там система ПВО не готова, флота нет, у русских ядерное оружие и выиграть войну у них невозможно, любая война заканчивается миром. Причин найдется миллион.

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Деньги любят тишину. Это один из основных скрытых мотивов нежелания защищать страну так, как надо, и как определено законами.

Те, кто стали властью в 2014 году, как и те, кто были до них, пришли править финансовыми потоками. Вдруг оказалось, что надо защищать страну. Это их немного ненадолго опечалило, но они взяли себя в руки, и поскольку война не входила в их планы, они решили ее избежать. Ну, насколько могли. Насколько могли перебросили ответственность и всю тяжесть ведения войны со своих слабых политических плеч на плечи народа и Вооруженных сил.

Сами же, с первых дней оккупации как Крыма, так и Донбасса, стали выстраивать схемы, как зарабатывать и жить так, будто ничего не произошло. Стали перерегистрировать крымское имущество на наспех созданные российские фирмы, оффшоры.

Это и есть причина, почему все так, как есть. Это и есть причина моего опасения, почему мы будем проигрывать снова и снова. Потому что деньги вместо совести и чести. И Крым с Донбассом это никак не изменят.

Богдан Яременко, глава правления "Майдан закордонних справ"