Главная украинская скрепа

Медицинский Институт Богомольца объявил забастовку после того, как Уляна Супрун разрешила мочить манту. Такое надругательство они не смогли терпеть. Они сдерживали себя после того, как Супрун заявила, что гомеопатия это пустышка. Они молчали, когда Супрун заявила, что народная медицина и все битвы экстрасенсов не научны и министерству нет дела до них. Но Манту они не стерпели. Это надругательство над святым. Над всеми украинскими традициями. Сотни лет в Украине все знали, что манту мочить нельзя. А теперь разрушается базовая скрепа. Что же дальше? Как далеко может зайти Супрун?

Для нее ведь нет ничего святого. Еще немного, и она опровергнет прогрессивные веяния из Чувашии, где коллеги-медики аргументировано утверждают, что женщина после 7-ми сексуальных партнеров становится бесплодной. А потом заявит, что гомосексуализм - это не болезнь. А это уже будет прямой удар по рейтингу партии и правительства. Это будет попытка подорвать авторитет не только медицины, но и президента и премьера. И предвидя это университет вынужден пойти на забастовку. Нельзя допустить разрушения основ медицины в Украине.

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И не зря забастовка организована ректором и деканатом. Они видят дальше и больше студентов. Они же опытные. Они талантливые организаторы. Сначала на сайте выложили предложение о забастовке. Все начальники кафедр или их секретарши обзвонили сотрудников и сказали, что есть высочайшая воля не приходить на работу. А чтобы возбудить пламенный гнев в сотрудниках сказали, что ректор отстранен и значит никто не будет платить зарплату. Ведь некому подпись поставить. У нас так всегда, когда главного нет, то и зарплату не платят. Нечего баловать смердов. Только одна кафедра не согласилась и теперь превратилась в изгоев. Потому что нельзя плевать в коллектив. И коррупция тут совсем не причём. Коррупция – это как не мочить манту. Это традиция. Украинская скрепа.

Традиции надо беречь. Если есть традиция платить, надо платить. И нечего студентов распускать. А то наберутся вольностей. И тоже сначала будут без взяток учиться, а потом разрешат манту мочить.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital