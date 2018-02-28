Как Ахметов формализировал отношения с Ляшко

Исполком Радикальной партии Олега Ляшко возглавил бывший генеральный директор металлургического комбината имени Ильича Юрий Зинченко. Похоже, Ринат Ахметов решил не только формализовать отношения с радикалами, но и установить контроль над партийной жизнью.

Олега Ляшко можно назвать талантливым коммуникатором с сильными мира сего. Согласитесь, не каждый может начать взлет политической карьеры со скандального видео, потом некоторое время прожить с ярлыком "проект Левочкина", после чего найти общий язык с Игорем Коломойским, но в последнее время переориентироваться на сближение с Ринатом Ахметовым. Ляшко хорошо знает, с какой стороны хлеб намазан маслом. Звание "почетного металлурга" для лидера РПЛ должно было символизировать его постепенную интеграцию в Мариуполь, где влияние богатого гражданина Украины сохраняется, однако требует минимум диверсификации.

Читайте также: Итоги недели. Завершение АТО, грудь для Порошенко и потешенное самолюбие Тимошенко

Во фракцию Радикальной партии входит 21 парламентарий, все они выбраны по партийному списку, то есть Ляшко несет за них минимум политическую ответственность. "Радикалы" в последнее время предпочитают хэштег #залізна_команда, который действительно заслуживает внимания несоответствием названия реальному положению дел внутри фракции.

Как для двух десятков парламентариев скандалов за три года пребывания в парламенте было много. Здесь и задержания Игоря Мосийчука просто в помещении парламента (замечу, что Верховный Суд признал действия Генеральной прокуратуры незаконными), и скандальная е-декларация Лозового, которая дает основания ГПУ говорить о незаконном обогащении, и стремительное завершение политической карьеры Златы Огневич ради получения депутатского мандата Татьяной Юзькова, и двойное гражданство Андрея Артеменко. Интересной и показательной является реакция партийного лидера Ляшко, который с выражением лица как у какого-то антического божества гнева, доказывал стойкость радикальных позиций.

Так вот, для Олега Валерьевича есть плохие новости. Партийный бренд у него не отберут, но "смотрящего" Ринат Ахметов поставил, чтобы Радикальная партия двигалась единственно верным путем. Ее популярность падает, а шансы самого Ляшко повторить "бронзовый" успех во время президентской кампании выглядят мизерными. Не уверен, что люди Ахметова проведут "радикальную модернизацию", однако постараются навести порядок в "неспокойном хозяйстве" РПЛ и оптимизировать затраты на нее.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для Bereza Today