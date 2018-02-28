Как Ахметов формализировал отношения с Ляшко

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

28 февраля 2018, 13:00

Люди Ахметова постараются навести порядок в "неспокойном хозяйстве" Радикальной партии и оптимизировать затраты на нее.

Человек Ахметова возглавил исполком "радикалов"

Исполком Радикальной партии Олега Ляшко возглавил бывший генеральный директор металлургического комбината имени Ильича Юрий Зинченко. Похоже, Ринат Ахметов решил не только формализовать отношения с радикалами, но и установить контроль над партийной жизнью.

Олега Ляшко можно назвать талантливым коммуникатором с сильными мира сего. Согласитесь, не каждый может начать взлет политической карьеры со скандального видео, потом некоторое время прожить с ярлыком "проект Левочкина", после чего найти общий язык с Игорем Коломойским, но в последнее время переориентироваться на сближение с Ринатом Ахметовым. Ляшко хорошо знает, с какой стороны хлеб намазан маслом. Звание "почетного металлурга" для лидера РПЛ должно было символизировать его постепенную интеграцию в Мариуполь, где влияние богатого гражданина Украины сохраняется, однако требует минимум диверсификации.

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Во фракцию Радикальной партии входит 21 парламентарий, все они выбраны по партийному списку, то есть Ляшко несет за них минимум политическую ответственность. "Радикалы" в последнее время предпочитают хэштег #залізна_команда, который действительно заслуживает внимания несоответствием названия реальному положению дел внутри фракции.

Как для двух десятков парламентариев скандалов за три года пребывания в парламенте было много. Здесь и задержания Игоря Мосийчука просто в помещении парламента (замечу, что Верховный Суд признал действия Генеральной прокуратуры незаконными), и скандальная е-декларация Лозового, которая дает основания ГПУ говорить о незаконном обогащении, и стремительное завершение политической карьеры Златы Огневич ради получения депутатского мандата Татьяной Юзькова, и двойное гражданство Андрея Артеменко. Интересной и показательной является реакция партийного лидера Ляшко, который с выражением лица как у какого-то антического божества гнева, доказывал стойкость радикальных позиций.

Так вот, для Олега Валерьевича есть плохие новости. Партийный бренд у него не отберут, но "смотрящего" Ринат Ахметов поставил, чтобы Радикальная партия двигалась единственно верным путем. Ее популярность падает, а шансы самого Ляшко повторить "бронзовый" успех во время президентской кампании выглядят мизерными. Не уверен, что люди Ахметова проведут "радикальную модернизацию", однако постараются навести порядок в "неспокойном хозяйстве" РПЛ и оптимизировать затраты на нее.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для Bereza Today

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Евгений Магда Ринат Ахметов Радикальная партия Олег Ляшко
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