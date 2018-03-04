Заставь дуру Богу молиться

В круговерти украинского бытия, сопровождаемого политическими скандалами, особое место занимают страсти, искусственно нагнетаемые горсткой маргиналов, регулярно вбрасывающих в социум радикальные идеи сомнительной направленности. На острие атаки в этом процессе находятся деятели, составляющие ядро националистической организации под названием "Свобода", в число которых входит некая Ирина Фарион – в молодые годы активистка, комсомолка и член КПСС.

Вот что об этой особе поведал Геннадий Атаманчук – преподаватель Львовского университета им. Ивана Франка периода, когда она там училась и какое-то время работала после окончания: "Фарион была старостой украинского отделения и единственной студенткой членом КПСС на факультете. Что значит староста и член КПСС в студенческой среде? Конечно же, в первую очередь – это стукач. Так её и воспринимали на курсе. Фарион была членом партбюро филологического факультета. Секретарём была ещё одна шизофреничка, дочь какого-то генерала, кажется КГБ".

После того, как КПСС вместе с СССР благополучно канула в Лету, наша "орлиця", как она себя называет (но не та, которая летает, а которая скалы обс*рает и заодно гадит на головы всем, кто не является членом, либо симпатиком "Свободы"), пустилась во все тяжкие, дабы по всей Украине утвердилось единственно верное и непоколебимое учение Степана Бандеры.

Читайте также: "Депортировать уродов в Россию". Фарион резко высказалась об "артистах-предателях"

Как все фанатики, эта пани уже довольно преклонного возраста, использует любую возможность продекларировать свои радикально-националистические устремления, используя в качестве трибуны все, на что можно взгромоздиться – от табуретки до трибуны Верховной Рады. Причём делает это профессионально, с огоньком и не выбирая выражений. А посыл всегда один и тот же – "всі руськомовні українці, які не володіють державною мовою так як вона, є дебілами і дегенератами, та заслуговують на утримання в дурках і резерваціях".

Что-то ей не понравилось в тексте нового образовательного закона, после чего министр образования и науки Лилия Гриневич стала "істотой і падлой". Подобными эпитетами Фарион награждает журналиста Дмитрия Гордона, который за популяризацию махрового пещерного национализма охарактеризовал её дословно следующим образом: "Вы либо российский агент, либо психически больной человек". А вот как она отреагировала на убийство публициста и писателя Олега Бузины: "Убит дегенерат Бузина. Возможно, эта внезапная смерть хоть как-то нейтрализует грязь, разлитую тем подонком… Бузина – чертячье отродье. Мрак ему и забвение". И скажите после этого, что Гордон неправ.

Кем, собственно говоря, является эта курица, несущая ядовитые яйца, и которая за всю свою относительно долгую жизнь не спродуцировала ни капли позитива? Все её "достижения" уместились в нескольких пачках канцелярской бумаги, которую она использовала для написания доносов, псевдопатриотических статей и мертворождённой диссертации на тему: "Общественный статус староукраинского языка в 14 – 17 веках".

Этой особе с вытаращенными глазами и пропитанной злобой ко всем гражданам, "які не розмовляють українською", хочу напомнить, что на, ставшем ей с некоторых пор ненавистным, русском языке общается большинство жителей украинских городов, на нём же издаются до 80% украинских СМИ – таковы реалии. И как бы она ни подпрыгивала в шовинистическом угаре, а русский язык в Украине жив и будет жить.

Напоследок приведу несколько фамилий из бесконечного списка выдающихся украинских деятелей науки и техники, искусства и литературы медицины и спорта: Игорь Сикорский, Олег Антонов, Сергей Королёв, Евгений Патон, Владимир Даль, Илья Мечников, Владимир Вернадский, Николай Пирогов, Владимир Филатов, Александр Шалимов, Николай Амосов, Михаил Булгаков, Иван Айвазовский, Александр Вертинский, Леонид Быков, Лариса Латынина, Борис Шахлин. Все они по определению шовинистки Фарион являются "дебилами и дегенератами, тому що не розмовляли"…

Не знаю, с какими проклятиями обрушится на мою седую голову эта "добрая женщина", но понимаю, что пощады не будет. Как-нибудь переживу – ведь на убогих не обижаются.

Олег Коршунов, заслуженный штурман-испытатель СССР для "Главреда"