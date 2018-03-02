Зачем Кремль достал Януковича из нафталина

На экс-президента Украины могут одеть форму Башара Асада и отправить его в Донецк.
Что-то зачастили у нас пресс-конференции, уже бывших и тех, кто бывший без пяти минут.
Что-то зачастили у нас пресс-конференции, уже бывших и тех, кто бывший без пяти минут.
В Сети бытует мнение, будто своей пресс-конференцией Янукович решил напомнить, что он еще живой. Почти как Горец. Но в таком случае он давал бы ее не в Москве, а где- на задворках. Нет, это непосредственно Кремль посылает своим главным визави из Белого дома очередной мессидж.
А именно: Кремль опять готов запаковать Януковича в вертолет и выслать его наложенным платежом в Донецк. Там он объявит себя единственным легитимным Президентом Украины и попросит военной помощи у дружественной России, как это сделал теряющий власть диктатор Сирии. А затем Россия уже типа легитимно будет поддерживать "шахтеров и комбайнеров, защищающих свой образ жизни от киевского переворота".
То, что Янукович входит в тройку наиболее ненавидимых на Донбассе политиков — Порошенко, Путин, Янукович — Кремль, естественно, не волнует.
И сейчас речь не идет о реализации этого плана, сейчас Кремль обозначает, как он готов действовать, если урегулирование на Донбассе пойдет не так, как устраивает России.
Собственно, этот сценарий и оправдывает выпадание из Януковича "грозных" фраз насчет того, что киевская власть ответит за все и уже скоро.
Кстати, согласен, что ответит, вот только бывший президенты и нынешний предатель к этому не будет иметь никакого отношения. Да и вообще, о какой самостоятельности Петрушки, надетого на руку кукловода, может идти речь?
Но пресс-конференция Януковича очень точно соответствует аналогичной от Порошенко, где тот говорил о грядущей эскалации военных действий на Донбассе. Что называется, совпадение противоположностей. Хотя, какие они противоположности?
Александр Кочетков, аналитик, политолог.
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