По стопам Януковича: как аукнется Порошенко жесткий разгон протестующих под Радой

Так называемый Майдан, который еще до субботы, стоял у стен Верховной Рады, рано или поздно затух бы сам. Но пока он оставался тлеющей искоркой, которая могла вспыхнуть в любой момент, а потому несла угрозу для президента Петра Порошенко. Очевидно, именно из этих соображений он принял решение зачистить палаточный городок под Верховной Радой, прекратив таким образом акцию протеста.

Безусловно, проводя зачистку, силовики действовали очень жестко в отношении протестующих, которые еще оставались в палаточном городке. Ситуацию можно было разрешить другим путем. По крайней мере, власть могла хотя бы попытаться провести переговоры с теми, кто нес политическую ответственность за акцию у стен парламента, в том числе с депутатами, которые де-факто возглавляли эту акцию протеста. Однако Порошенко даже не попытался этого сделать. Вместо этого мы наблюдали крайне жесткие действия силовиков, которые в дальнейшем пагубно скажутся на репутации власти.

Используя именно такой метод разгона протестующих, Порошенко, очевидно, хотел показать всем оппозиционным силам, не только сторонникам Саакашвили, что для подавления каких-либо протестов он готов использовать силовые структуры и действовать очень жестко, он дал понять, что на данный момент протестовать не стоит.

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Хотя в данной ситуации, на мой взгляд, у Порошенко будет больше репутационных потерь, нежели достижений и пользы.

Почему именно сейчас решили провести зачистку палаточного городка? Думаю, что главное, что сыграло роль — это погодные условия: из-за холодов и снегопада в палаточном городке было мало протестующих. Вторая причина, почему выбран именно такой момент для зачистки, состоит в том, что накануне были громкие информационные события — мелкие победы власти, в частности, в ситуации с "Газпромом", принятие закона об Антикоррупционном суде в первом чтении и так далее. Пока внимание западных партнеров было сконцентрировано на этих событиях, власть решила провести зачистку. Но, все-таки, я думаю, ключевую роль сыграла погода, потому что на тот момент практически никого не оставалось в палаточном городке.

Если говорить о последствиях жесткого разгона протестующих из-под Рады, то не думаю, что эта ситуация найдет свое продолжение. Да, возможно, будут точечные акции протеста, возможно, они переместятся не только под дом генерального прокурора, но и под имение президента или к домам первых лиц государства. Это — возможно.

Весной и летом Украину ждет затишье в плане акций протеста. Однако оппозиционные силы будут готовиться, работать над мобилизацией ресурсов на будущее. И, если протесты начнутся, то в активной фазе они могут вспыхнуть уже осенью.

Анатолий Октисюк, эксперт аналитического центра "Дом демократии", специально для "Главреда"