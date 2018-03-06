Власть продемонстрировала очевидное: оставаться она намерена силовым путем

Александр Кочетков

аналитик, политолог

6 марта 2018, 13:07

Даже намеки на вооруженную оппозицию власть будет уничтожать любым образом. А население и армия пока инертны.

В Украине вместо массового мирного протеста власть рискует посеять вооруженное противостояние от безнадежности.

Ну что, уважаемые граждане и любезные соотечественники, похоже, что мы ожидаемо, под полицейский беспредел и бессильные стоны в соцсетях, перевалились в следующий этап нашей уникальной революции.

За последнее время коллеги и политики вытащили меня на непривычно много обсуждений. И если обычно главной целью таких встреч было протестировать на мне какие-то свои идеи и соображения, то сейчас, в основном — желание сверить песочные часы. То есть, обсудить, понять, что происходит и куда катится.

Власть продемонстрировала очевидное: оставаться она намерена силовым путем. И ее не смущают наезды на ветеранов войны, тем самым, она неуклонно приближается к красной черте, за которой неизбежен не массовый мирный протест, а вооруженное противостояние от безнадежности. С большой вероятностью сваливания в фатальный для страны хаос.

Никто не знает, когда, после какой властной дурости пружина начнет распрямляться, понять это можно будет только постфактум. Но этой дурости резко добавилось после вроде договоренности в верхах насчет будущего доступа к кормушке. "Вроде" потому, что наши правители, особенно, ПАП, способны кинуть партнера, как только это покажется выгодным. По сути, вся внутренняя политика у нас заключается в выборе момента для такого кидка.

Ясного стройного понимания перспектив и вытекающего алгоритма политических действий нет ни у кого из оппозиции. С изрядной натяжкой к такому алгоритму можно отнести сдержанную позицию ЮВТ: она убеждена, что если проявить выдержку, то власть почти автоматически придет к ней как лидеру электорального рейтинга. Но проблема в том, что ПАП и его окружение не собираются власть отдавать. Вообще. И легко перешагнут через формальную победу своих противников на выборах. В ход неминуемо пойдут прикормленные властью силовики.

Для противодействия оппозиции необходимы либо собственные военизированные формирования, либо опора на прогрессивную часть ВСУ, либо действительно массовая, многомиллионная поддержка населения.

Но даже намеки на вооруженную оппозицию власть будет уничтожать любым образом. А население и армия пока инертны.

Скверную пассивную ситуацию способно изменить появление в публичной плоскости яркой команды патриотичных менеджеров, ранее во власти не запятнанных, имеющих внятный план спасения Украины и способных воодушевить и военных, и гражданских.

Такие люди есть, утверждаю со всей ответственностью. Но в розницу, а не комплектом.

Самостоятельно стать спаянной команды им мешают не столько амбиции, сколько недостаток политического опыта — обратная сторона их достоинств. Соответственно, необходима внешняя точка сборки команды.

Наша церковь, хотя и вовлечена в политику, но не обладает достаточным авторитетом для подобной консолидации здоровых сил общества. Прежде всего, из-за своей собственной разобщенности.

Армия авторитетом обладает, но у нее нет понимания своего места и значимости в общественной жизни страны, как нет и ядра кристаллизации такого понимания — стратегов в нашей армии не жалуют. И власть, опять-таки, сделает все, вплоть до эскалации на фронте, чтобы такого ядра в ВСУ и не возникло.

Роль интеграторов привычно могли бы сыграть американцы. Но они не заинтересованы. Они заняты взятием под полный контроль нашей оборонной и антикоррупционной сфер, а также внешней политики. Штатовцы убеждены, что неспешно расследуя коррупционые преступления нашей властной верхушки во главе с ПАПом, будут держать ее на коротком поводке. 

Но собака частенько срывается с цепи. Особенно, бешеная.

Вот и остается, граждане и соотечественники, уповать на чудо. На то, что Свыше снизойдет просветление на наших политических и общественных деятелей. Согласитесь, не слишком прочная основа для политического планирования, но другой пока не видно.

Александр Кочетков, аналитик, политолог

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Украина оппозиция Петр Порошенко Юлия Тимошенко Александр Кочетков
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