Итоги недели. Разоблачение Рубана, энергетический Порошенко и "Миропорядок- 2018" от Путинас

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

12 марта 2018, 10:23

Главной новостью недели стало задержание Владимира Рубана.

Близкий соратник Виктора Медведчука Владимир Рубан задержан с арсеналом оружия на КПВВ "Майорск" и арестован на 60 дней без права внесения залога. Петр Порошенко постарался использовать газовый кризис в собственных интересах. Назар Холодницкий заверил в единстве антикоррупционных органов и выразил сомнение в появлении Антикоррупционного суда в 2018 году. Михеил Саакашвили прикрутил свои политические амбиции до уровня мэра Одессы.  Путин на финишной прямой президентской кампании разродился размышлениями о современном миропорядке.

Международный женский день, о формате празднования которого в Украине традиционно сломано немало копий, запомнился Владимиру Рубан. "Генерал-полковник" и глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" был задержан 8 марта на КПВВ "Майорск" с внушительным арсеналом оружия. Сам Рубан утверждает, что выступил только в качестве водителя микроавтобуса с мебелью, но глава СБУ Василий Грицак утверждает обратное, подчеркивая причастность арестованного на 60 дней переговорщика к подготовке масштабного террористического акта в центре Киева. Интересно, как отразится этот сенсационный поворот в жизни активиста "Украинского выбора" на влиянии Виктора Медведчука на украинскую политическую жизнь и процесс урегулирования на Донбассе.

Президент не только вручил Шевченковскую премию и пообещал десятилетие утверждения украинского языка (очевидно, вслед за отменой закона Кивалова – Колесниченко), но и постарался использовать в своих интересах тот факт, что Украина выдержала попытку "Газпрома" выставить ее в качестве ненадежного транзитера. Глава государства пообещал, что Украина сможет взыскать с российской энергетической монополии причитающиеся согласно решению Стокгольмского арбитража средства и высказался за развитие конкуренции по европейскому образцу в отечественном энергетическом секторе. Петр Порошенко намерен в ближайшее время посетить Германию, где выскажет свою позицию относительно планов строительства "Северного потока-2" накануне принятия окончательного решения о судьбе газопровода.

Пока парламент обсуждает поправки к законопроекту об Антикоррупционном суде, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий вслух усомнился в возможности его создания в 2018 году. При этом он дал понять, что у антикоррупционных органов существует масштабная поддержка со стороны западных партнеров и полное взаимопонимание, которое только укрепляется попытками давления извне.

Михеил Саакашвили в интервью эмигрантской "Медузе" высказал желание после осуществления изменений в Украине и Грузии баллотироваться на пост мэра Одессы. Само интервью заслуживает отдельного внимания по причине насыщенности фантастическими сюжетами в исполнении популярного политика. Кстати, о Грузии: Саакашвили действительно призвал своих тамошних сторонников готовиться к президентским выборам, чтобы вынудить Бидзину Иванишвили уйти от власти. Михеил Николозович в азарте политической борьбы в эмиграции почему-то забыл, что именно во время его президентского срока Грузия начала переход к парламентско-президентской республике, и "Грузинская мечта" только завершила этот процесс, минимизировав полномочия главы государства.

Россия понесла рекордные потери в Сирии на этой неделе: на борту Ан-26 на авиабазе Хмеймим погибли 39 военных из РФ. Вместо логичного объявления траура Кремль решил действовать асимметрично: в Интернет выбросили пропагандистский фильм Владимира Соловьева "Миропорядок-2018". В нем Владимир Путин всеми силами показывает, что Россия является одним из центров многополярного мира, и решать планетарные проблемы без участия Кремля нет никакой возможности. Хозяин Кремля в очередной раз сменил версию причин аннексии Крыма (на этот раз – это обман со стороны США) и цинично заявил, что на "Донбассе все наши".

Евгений Магда, директор Института мировой политики

 

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