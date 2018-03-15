Запад сам консолидирует Россию вокруг Путина

Андрей Головачев

политический эксперт

15 марта 2018, 18:57

Скорее всего, эту новую холодную войну, как и первую, Россия в конце концов проиграет. Хотя не так быстро, как многие думают.

Отравление бывшего российского разведчика С.Скрипаля и его дочери нервно- паралитическим газом - факт, безусловно, неприятный, но последующая реакция на него со стороны всего Запада выглядит слишком уж преувеличенной и явно не соответствует масштабу события. Ультиматум Великобритании поставил Россию перед выбором: либо признать что она является государством -террористом, либо что она, Россия, это- химическая помойка, которая вообще не контролирует что происходит на ее территории. При этом Тереза Мэй пригрозила полным разрывом всех отношений с Россией в случае непринятия ею ультиматума. Великобритания также потребовала немедленного созыва СБ ООН и обратилась к НАТО за помощью(!?), так как рассматривает отравление как факт агрессии со стороны России против нее. Вообще говоря, следующим шагом остается только объявление войны!

Терезу Мэй, в ее решительности, уже поддержали Д. Трамп, А. Меркель, Э. Макрон. Президент еС Д. Туск уже включил вопрос об ответственности России в повестку саммита еС, который состоится на следующей неделе. Солидарность с Англией выразил блок НАТО. Дальше всех пошел Климкин, который призвал весь мир лишить Россию права на проведение чемпионата мира по футболу летом этого года.

Повторюсь, реакция Запада, когда полиция Англии еще только приступила к расследованию и отказывается давать какие либо комментарии по этому поводу, явно зашкаливает и возвращает мир к временам холодной войны. Собственно, уже возвратила.

Интересно, что в 2006г, когда в Англии был отравлен бывший офицер ФСБ Литвиненко радиоактивным полонием- 210, реакция коллективного Запада была куда более умеренной и дипломатически вполне адекватной. Тогда, в 2006г., не могло и быть речи о том, чтобы поставить мир на грань войны из-за того случая. Тогда стороны не хотели конфронтации.

Почему на этот раз реакция Запада граничит с истерикой времен Холодной войны? Почему Запад так торопиться с вынесением вердикта России, когда всякому здравомыслящему человеку понятно, что версию обычной провокации, как минимум нельзя отбрасывать? Что изменилось?

Причина такой реакции Запада объясняется двумя факторами:

1. Начиная со ставшей уже знаменитой мюнхенской речи Путина в 2007 г., Россия стала проводить самостоятельную внешнюю политику, позиционируя себя как глобальную супердержаву со своими геополитическими интересами, которые Запад, по мнению России, должен признать. Такая постановка вопроса со стороны России сразу же привела к напряженности с Западом и первая искра проскочила в Грузии в августе 2008 г.

2. Вторая, на мой взгляд, еще более важная причина заключается в том, что сам Запад находиться в состоянии серьезного кризиса, в который он погрузился с началом финансового краха в 2008 г. и в котором до сих пор пребывает.

В США это кризис проявился в том, что к власти пришел несистемный харизмат Д. Трамп, который стал проводить нервную политику изоляционизма и протекционизма, сопровождавшуюся скандалами, постоянной кадровой чехардой, расследованиями друг против друга, войной спецслужб и угрозой импичмента . Это привело к ожесточенной внутриполитической борьбе между республиканцами и демократами, которые постепенно весь мир стали рассматривать объектом своей межпартийной схватки, превратив Америку из мирового лидера в мирового жандарма. Оказавшись на краю пропасти американский военно-политический истеблишмент осознал, что необходимо находить консолидирующие начала, чтобы не погрузить страну в пучину опасной внутриэлитной войны. И такой консенсус был найден в ... русофобии и демонизации Путина. Русофобия стала официальной американской доктриной, на базе которой республиканцы и демократы согласились заново консолидировать страну.

Читайте также "Разногласий с народом РФ нет, но над новыми санкциями уже работаем": основные тезисы заявления Мэй

европейский союз, в свою очередь, находиться в еще более глубоком кризисе, который связан с неопределенным будущим всего проекта еС. его разрывают противоречия между ядром еС и его периферией, которые усугубляются миграционным потоками, непрестанными террористическим актами, усиливающимся бюрократизмом управления и невозможностью найти консенсус между принципами национального суверенитета, глобализации и демократии. Следствием этих противоречий стал Брексит, распад Испании, приход к власти правых популистов в ряде стран, рост национализма в Польше и Венгрии, умирание традиционных политических партий, рост суверенных долгов, фрагментация ЕС, провал политики Восточного партнерства, назревание конфликтов на Балканах.

Масштаб и глубина противоречий внутри еС сейчас такова, что нет ничего удивительного в том, что европа, как и США, инстинктивно нащупала, что русофобия и демонизация лично Путина могли бы стать тем объединительным началом, на базе которого можно попытаться консолидировать еС перед лицом надвигающегося кризиса идентичности.

Все это и объясняет причины такой жесткой, на первый взгляд, реакции Запада на отравление бывшего российского разведчика, завербованного английской разведслужбой МИ-6. Запад ищет поводы для собственной консолидации, консолидируя при этом и саму Россию вокруг Путина и консервируя анти западный режим в России практически навсегда.

Читайте также Холодная война началась, но украинцы в ней на стороне добра, а не зла и варварства

Россия и Запад вступили между собой в новую Холодную войну, причинами которой стали возрождающиеся амбиции России, ее "блеф и задиристость" на международной арене с одной стороны и кризис Западного либерального проекта - с другой. Мосты уже сожжены и ситуация будет ухудшаться с каждым днем. Скорее всего, эту новую холодную войну, как и первую, Россия в конце концов проиграет, хотя не так быстро, как многие думают. И на пути к своему проигрышу Россия одержит немало тактических успехов, обусловленных именно тем периодом тяжелой трансформации и поиском себя, который переживает Запад и в первую очередь европа.

Ничего хорошего Украине эта Холодная война-2 не предвещает. Однако, это вовсе не означает, что надо совершать глупости и ускорять превращение Холодной войны в горячую на своей территории. Может быть лучше предоставить эту роль другим "счастливчикам"?

Андрей Головачев, политический эксперт

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Евросоюз Украина США Великобритания холодная война Андрей Головачев
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять