Святослав Вакарчук: от "Океана Эльзы" до Элизы Дулитлл

Андрей Головачев

политический эксперт

17 марта 2018, 18:58

Отсутствие реального политического опытабыстро приведет фронмена "Океана Эльзы" к личной трагедии, а украинское общество к очередному разочарованию.

Герой пьесы Б. Шоу "Пигмалион" профессор фонетики Г. Хиггинс, как известно, хвастался тем, что может за шесть месяцев из любой простушки сделать леди, которую все в высшем обществе принимали бы за герцогиню. Пойманный на слове своим другом полковником Пикерингом, Хиггинс заключает с ним пари и принимается за обучение бедной и неграмотной цветочницы Элизы Дулитлл.

Спустя пол года настал момент решающего эксперимента. Элиза в роскошном платье с безупречными манерами поведения, произнося заученные фразы на великолепном английском языке, появляется на приёме в посольстве, где имеет головокружительный успех. Все присутствующие аристократы без тени сомнения принимают её за герцогиню. Хиггинс выиграл пари.

Интересно, что методику профессора Хиггинса взял на вооружение... американский Госдеп. Только он берется за шесть месяцев с чистого листа вылепливать не герцогинь, а.... президентов. Президентов для тех стран, с которыми США вступили в колониальные отношения и которые, по мнению США, не способны управлять собой самостоятельно. Например, с сентября прошлого года такое обучение проходит Вакачук. Обычно ускоренное обучение таких цветочниц от политики проходит на базе Йельского университета, этой известной "фабрике президентов", где, например, готовили Навального на смену Путину, но Вакарчук осваивает президентские навыки в Стенфорде.

На видео Вакарчук, подобно Элизе Дулитлл на приеме в посольстве, читает лекцию на хорошем английском языке о проблемах Украины в присутствии знаменитого экзаменатора,- самого Фукуямы! Надо отдать должное преподавателям Стенфорда и самому Вакарчуку,- он безупречно, просто с президентской широтой, точно формулирует трудности на пути реформирования Украины. Например, это:

- Коррумпированный избирательный процесс, который до сих пор контролируется олигархами.
- Политическая и экономическая жизнь на местах часто формально или неформально контролируется людьми, не избираемыми населением, а назначаемыми "сверху", к примеру, руководством местной полиции, спецслужб и так далее.
- Бюрократия советского стиля, которая по духу все еще напоминает СССР, и попросту неэффективна.
- Госпредприятия, которые неформально все еще контролируются олигархами.
- Неготовность Украины к верховенству закона на данном этапе, и отсутствие независимого правосудия

Экзамен, наверное, сдан! Можно зачехлять гитару и возвращаться на Родину для регистрации документов на высшую государственную должность.

Но можно ли из новичка от политики, просто нулевого, за пол- года сделать профессионального политика самого высокого уровня?

Интересно, что Бернард Шоу закончил свою знаменитую пьесу на неопределенной ноте, давая понять читателям и зрителям, что противоречие между наскоро освоенными чисто внешними аристократическими манерами Элизы и отсутствием настоящей внутренней аристократической культуры, которая закладывается годами, приведут Элизу к большим страданиям и жизненным проблемам. Форма и содержание должны соответствовать другу другу. Назад, в лондонские трущобы Элиза уже не хочет, а продолжать далее играть роль аристократки невозможно - обман вот- вот раскроется. Элиза устраивает скандал ...Хиггинсу, обвиняя его в создавшемся положении.

Судьба Вакарчука в политике, - если он в нее все- таки полезет, - будет такая же, как и у Элизы Дулитлл. Противоречия между наскоро освоенными политически манерами и отсутствием реального политического опыта, который надо нарабатывать годами, быстро скажутся и приведут фронмена " Океана Эльзы" к личной трагедии, а украинское общество к очередному разочарованию.

Есть свидетельства, что сам Бернард Шоу в частных разговорах утверждал, что судьба Элизы Дулитлл - это стать игрушкой в руках какого- нибудь богатого аристократа. Судьба Вакачука в политике будет аналогичной. После обучения в Стенфорде он уже не захочет возвращаться на сцену,- у него, кстати, всегда были заметны пафосные мессианские замашки, - а реальным политиком он не станет, потому что для этого нет необходимых личных данных и требуемого политического опыта. Поэтому придется стать политической марионеткой в чьих- то руках. Океан Эльзы превратится в Болото Элизы.

Андрей Головачев, политический аналитик.

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Святослав Вакарчук Океан Эльзы Андрей Головачев
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