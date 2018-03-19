Россия после выборов Путина: атмосфера "осажденной крепости" и перетряхивание российской элиты

Максим Розумный

доктор политических наук

19 марта 2018, 15:09

Путина и его окружение устраивает противостояние Западу, утвердившееся в России, поскольку это лучший способ застраховаться от социального недовольства и бунта элит.

После очередного избрания Владимира Путина президентом Российской Федерации вряд ли следует ожидать каких-либо заметных перемен во внешней политике России и в ее поведении относительно Украины. По крайней мере, мы не услышим о новых линиях поведения в политике Путина и Кремля в целом раньше осени.

И так будет по нескольким причинам. Во-первых, в России не захотят что-либо менять в той легитимности и в том уровне поддержки, который Путин уже получил. Удобнее сохранять уже найденный правильный для российского электората вариант поведения и риторики.

Во-вторых, в России, Кремле, окружении Путина и во всей властной вертикали начнется важный процесс — распределение в новой властной конфигурации основных фигур. И, наверное, на это пойдут все их силы. То есть будет решаться, кто будет в правительстве, какие активы какими группами будут контролироваться, на каких позициях будут силовики и т.д. Естественно, этот период внутреннего перетряхивания российской элиты и перераспределения ее активов займет какое-то время.

Чего ждать Украине? В отношении Украины Путин будет реализовывать инерционный сценарий. Теоретически, Москва может пойти введение на Донбасс международной миротворческой миссии ООН, но, опять-таки, не раньше осени. На 2018 год в бюджете России уже заложены деньги на Донбасс, а новых идей о том, чем занять 35 тысяч боевиков пока что нет.

Потому пока что на Донбассе будут сохранять статус-кво, а со временем, чтобы добиться снятия санкций, россияне с деланной конструктивностью начнут обсуждать идею миротворческой миссии ООН на Донбассе. Но, еще раз повторюсь, сдвинется эта история не раньше осени.

Реакция мирового сообщества на очередное избрание Путина президентом также будет инерционной. Мы не слышим заявлений о значительных нарушениях в ходе выборов или сомнений в легитимности президента РФ. Потому, очевидно, до конца нынешнего срока Путину не грозит обструкция, разве что он учинит какие-то уж совсем нерассудительные действия на международной арене или осуществит откровенную агрессию против каких-то стран. Даже это событие с отравлением в Великобритании Скрипаля со временем уйдет из топов информационных сообщений, отойдет в режим фонового звучания и станет просто еще одной преградой для будущего возможного сближения России с Западом.

Однако в ближайшем будущем Путин вряд ли захочет сблизиться с Западом и перейти к политике разрядки. Путина лично и его окружение абсолютно устраивает ситуация противостояния Западу, атмосфера "осажденной крепости", которая утвердилась в Российской Федерации, поскольку это лучший способ сохранить власть и застраховаться от возможных рисков социального недовольства, бунта элит или чего-то подобного. Потому такая ситуация будет сохраняться, однако теперь, после выборов, Путин будет более осторожным, не будет допускать большего обострения отношений с Западом, но, вместе с тем, не будет идти и на уступки.

Максим Розумный, доктор политических наук, руководитель Центра исследований проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований, специально для "Главред"

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