Бойня будет тогда, когда шариковы захватят власть.
Мне понятно, когда Гитлер превратил пивной путч в плацдарм для своей раскрутки в суде и написанию Майн кампф в тюрьме. Это понятная логика политической игры, но мне мало понятны, (точнее говоря, хотя и тут вполне понятны), вопли в защиту,(и тем это ужаснее) Гитлера со стороны людей, которые обречены быть пушечным мясом, когда Гитлер (Ленин, ПолПот продолжайте ассоциативный ряд как хотите) придет во власть. Вот в чем парадокс этой ситуации.
Такие люди не слушали меня и других из немногочисленного меньшинства, кто им говорили, кричали, умоляли прислушаться к голосу разума и посмотреть здраво на ситуацию, чтобы увидеть манипуляцию, что читалась без особого труда.
Но нет, спустя четыре года эти люди говорят: Савченко предлагает бойню, а четыре года на Донбассе -это не бойня? Нет, ребята, это ужасно,но говоря языком статистики, за четыре года у нас погибло на Донбассе меньше, чем в ДТП на украинских дорогах. А вот бойня будет тогда, когда шариковы захватят власть, у вас исчезнет свет, газ, еда, все будут делить, остатки бизнеса и интеллекта сбегут из страны и вы останетесь у разбитого корыта во имя "мифической справедливости", которая приведет к тому, что вы в очередной раз промычите "ми все про@бали". А Савченки будут в оккупационной администрации жрать икру и строить вас на очередной Голодомор. Просто потому что у вас сегодня нет желания критически смотреть на себя и те сорта протухшего г@вна, что вам впихивают раз за разом. Вот в чем истинная боль нашей ситуации.
Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего