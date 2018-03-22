Когда мы намекали, что Савченко не герой, они бегали с ее портретами

Когда мы говорили, что Майдан не решит проблем страны, они кричали, что мы продались Януковичу.

Когда мы предупреждали, что Яценюк и Аваков не реформаторы, а жулики, они нам не верили.

Когда мы говорили, что военная операция заберет массу жизней и не вернет Украине Донбасс, они называли нас ватой и предателями.

Когда мы не голосовали за Порошенко, они убеждали друг друга в том, что миллиардер воровать не будет.

Когда мы предупреждали, что национализм перессорит нас со всеми соседями и расколет общество, они ломали памятники и раскрашивали в патриотические цвета гнилые советские эстакады.

Когда мы намекали, что Савченко никакой не герой, они брызгали слюной и бегали с ее портретами.

Теперь они рассказывают, что "Майдан не выход", матерят Яценюка и Порошенко, боятся Авакова, грозят Польше и требуют расправы над Савченко.

И я даже не знаю, что им можно еще сказать...

Вячеслав Чечило, журналист.