Кемеровская трагедия: бизнес играет по правилам государства

По следам кемеровской трагедии идут неизбежные обсуждения: кто же виноват? Одни винят во всем государство (за взятки проигнорировали требования безопасности), другие - рынок и жадных коммерсантов (сократили количество проверок малого бизнеса - вот и результат). Однако если мы рассматриваем абстрактную ситуацию, то и рынок, и государство заинтересованы в том, чтобы таких трагедий не происходило. Бизнес заинтересован в том, чтобы клиенты приходили к нему снова и снова, а не превращались в обугленные трупы. Государство заинтересованно, чтобы подданные были живы т.к. с обугленных трупов налогов не соберешь. Казалось бы, совместный интерес обеспечить безопасность людям.

Но на практике все происходит противоположным образом. Бизнесу уплата "коррупционного налога" кажется более привлекательной опцией. А государству - получение этого "коррупционного налога". Точка равновесия, симбиотические отношения бизнес-власть складываются вокруг коррупции, а вовсе не вокруг обеспечения безопасности. Почему?

Потому что в идеальной ситуации речь идет о безграничном временном горизонте. Бизнесу нужно беспокоиться о клиентах лишь в том случае, если он рассчитывает работать с ними неопределенно долгий срок. Если этого нет, мы имеем стандартный сценарий "дилеммы заключенного" - когда выгоднее обмануть. И это типично российская ситуация - "после нас хоть потоп" - когда временной горизонт смещен в сторону "сегодня". Ведь если завтра кризис, обрушение валюты, наезд со стороны силовиков и т.д. - бизнесу выгодно жить сегодняшним днем, экономя на всех долгосрочных проблемах вроде безопасности.

И виновато в этом все-таки государство. Его важнейшая функция - обеспечение стабильности правил игры, по которым действуют рыночные агенты. Поддержание уверенности в завтрашнем дне. В том, что и через много лет контракты будут исполняться, а право собственности соблюдаться. Без этого невозможны долгосрочные проекты, а если возможны, то только с таким дикими рисками, как клуб "Хромая лошадь" или кемеровский ТЦ. Но в России государство - разрозненный конгломерат жуликов и воров, каждый из которых сам мечтает максимизировать сегодняшнюю ренту и поскорее спрятать в оффшор. Бизнес играет по тем же правилам. А в результате гибнут люди.

Михаил Пожарский, российский журналист, публицист