На пороге "холодной войны": к чему приведет растущая изоляция России

Алексей Гарань
Научный директор Фонда «Демократические инициативы», профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская акаде
27 марта 2018, 16:42

Отношения между Россией и Западом скатываются до уровня отношений периода "холодной войны".

В отношениях между Западом и Российской Федерацией сложился глубокий кризис, и последние события четко свидетельствуют об этом. И выдворение российских дипломатов из более чем двух десятков стран мира не следует рассматривать отдельно от других процессов, которые происходят в отношениях между Россией и западными странами. Прежде всего, их отношения стали меняться в связи с аннексией Крыма и агрессией России на Донбассе, а далее последовал целый ряд действий России, которые лишь усугубляли ситуацию и приводили к углублению этого кризиса — действия России в Сирии, ее вмешательство в избирательную кампанию в США и Франции, также сейчас все больше появляется информации о вмешательстве России в референдум по Brexit. А теперь вот покушение на убийство в Англии с использованием химического оружия. Все это — звенья одной цепи.

Покушение на Скрипаля с использованием химического оружия вызвало особенно бурную реакцию Великобритании. И в этом Лондон поддержал и Европейский Союз в целом (будет отозван посол ЕС в России), и большинство стран Евросоюза, и другие союзники Великобритании.

Все это говорит о том, что отношения между Россией и Западом скатываются до уровня отношений периода "холодной войны". Конечно, сейчас — другой этап, и мы не можем говорить, что это возвращение к "холодной войне" 60-х годов или начала 80-х. Но, в любом случае, это — глубокий кризис, который действительно может перерасти в "холодную войну" между Россией и Западом.

Однако все это является благоприятным фоном для продолжения санкций против России, а также для их усиления. Поэтому мы можем говорить о принципиальном изменении морально-политического климата в отношениях между Западом и Россией.

Для Украины это значит, что Запад будет более внимательным к позиции Киева и будет больше учитывать ее. В этом смысле возможно сближение позиций Украины и Запада.

Единственное, по поводу чего я бы высказал свое сожаление, так это то, что Запад предпринимает решительные действия только тогда, когда речь заходит о его интересах или об угрозе непосредственно западным странам. Тогда его реакция становится особенно жесткой. Вот и только сейчас пошли разговоры о дипломатическом бойкоте Чемпионата мира по футболу в России.

Хотел бы напомнить, что в 1980 году после начала советской агрессии против Афганистана Запад пошел на очень резкие действия сразу и объявил о бойкоте Олимпиаде в Москве. Тогда этому не предшествовали никакие дипломатические экивоки.

К сожалению, Запад не поступил так же после аннексии Крыма, российской агрессии на Донбассе, уничтожении людей в Сирии и т.д. Да, были введены экономические санкции, были предприняты другие важные действия, которые нанесли большой удар по России... Но все-таки символические моменты Запад предпочитал сохранить. Хотя, на мой взгляд, аннексия Крыма вполне может быть поставлена в один ряд с событиями в Афганистане и могла бы привести к бойкоту Чемпионата мира по футболу и даже перенесению его из России в другие страны. Но — этого не случилось.

Запад нуждается в дополнительных действиях, направленных непосредственно против него. Тогда он начинает действовать жестко. Так, к примеру, аргументация усиления американских санкций против России связана не с Украиной, а с вмешательством РФ в предвыборную кампанию в США.

Тем не менее, еще раз подчеркну, Запад ввел санкции сразу после аннексии Крыма, потом они усиливались, а то последние события в отношениях между Западом и Россией создают дополнительные предпосылки для того, чтобы санкции сохранялись и в дальнейшем, более того, чтобы они усиливались.

Комментируя выдворение российских дипломатов, Путин может делать много громких и резких заявлений о том, что он ничего не боится. Но на самом деле Путин будет вынужден искать выход из растущей изоляции России — экономика диктует ему необходимость этого.

Другое дело — пойдет ли он на какие-то принципиальные изменения политики России, в том числе на Донбассе? Это пока открытый вопрос. Он будет пытаться маневрировать, он будет пытаться продать половинчатые меры как возможное решение конфликта в Украине. Потому нам нужно быть очень осторожными в отношении всех дипломатических инициатив со стороны России. Нам необходимо, чтобы Запад понимал, что Россия представляет угрозу, и в обозримом будущем это не изменится.

Алексей Гарань, научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор политологии НаУКМА, специально для "Главреда"

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