Трагедия в Кемерово обнажает нищету российской пропаганды

Отрадно видеть, что последние пару дней кремлевская пропаганда окончательно определилась, кто же виноват в кемеровской трагедии - украинский пранкер Вольнов, звонивший в морги Кемерово с рассказами про 300 трупов.

Очевидный замысел: попытаться сместить прицел народного гнева с настоящих виновников на тех, кто распространял фейкньюс и "пиарился на крови". Хитрый план такой хитрый! В распространении фейкньюс обвиняют также видеоблогеров НЕМАГИЯ, которые живут в Кемерово и транслировали те данные о числе погибших, что циркулировали среди местных жителей. Под раздачу попал даже сайт "Батенька, да вы трансформер" - там делали репортаж о том, как распространяются слухи, а Россия-24 обвинила их самих в распространении слухов.

Но давайте задумаемся: как же так получается, что люди доверяют сарафанному радио больше, чем официальной информации? Это возможно лишь там, где все привыкли к тому, что официальные источники врут. Они врали про "Курск" и "Норд-Ост", врали про лесные пожары и затопление Крымска, врут про войну на Украине и в Сирии, хихикая в кулачок и приговаривая "ихтамнет". Но итог простой: когда вы постоянно врете - вам перестают верить. Как за границей, когда вы, хлопая глазками, заявляете "мы не травили Скрипаля", так и внутри страны - в Кемерово. Чему тут удивляться? Нынешняя популярность сарафанного радио - заслуга лжецов с НТВ.

И знаете, почему они настолько бесятся? Вовсе не потому, что считают фейкньюс неэтичными. Где этика, а где Россия-24? Они с пранкером Вольновым натурально коллеги. Просто фейкньюс обнажают нищету российской пропаганды. Эти "журналисты" уже успели убедить власть, будто "народ у них в кармане", с полным набором лапши на ушах. Но на практике оказывается, что народ верит пропаганде лишь тогда, когда речь идет о вещах от него далеких (о Сирии, например). Когда речь заходит о событиях, затрагивающих людей непосредственно - выясняется, что пропаганде никто не верит, а верить предпочитают друзьям, коллегам, сарафанному радио. Выходит, что пропаганда просто не работает, и всех лощеных пропагандистов нужно гнать на мороз.

Михаил Пожарский, российский журналист, публицист