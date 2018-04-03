Почему Путин не появится в Белом доме

Виталий Портников

Публицист, журналист

3 апреля 2018, 12:55

В Кремле вспомнили о "приглашении" Трампа спустя две недели, чтобы нанести удар по американцам.

Путин вряд ли приедет в гости к Трампу

Информация о том, что президент США Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина встретиться в Белом доме, произвела эффект разорвавшейся бомбы.

О последствиях такого шага говорят сегодня политики и журналисты, ее перспективы обсуждают в СМИ. Хотя простой анализ показывает, что мы имеем дело с той же "фейк-ньюс", о которых так любит говорить президент Соединенных Штатов.

Нужно начать с того, что информация о возможности такой встречи первой поступила от помощника российского президента Юрия Ушакова. Примечательно, что сделал он это почти через две недели после телефонного разговора Путина и Трампа. В Вашингтоне же подтвердили, что Белый дом был одним из возможных вариантов возможной встречи президентов - и только.

Зачем Ушаков распространил эту информацию? А для того, чтобы подчеркнуть вес собственного начальника и нанести удар по американцам. Мы должны увидеть, что в момент, когда Соединенные Штаты высылают российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле, американский президент хочет видеть российского в Белом доме. Эта фраза Ушакова - еще один удар Кремля в ответ на действия США, только пропагандистский.

Говорил ли Трамп о Белом доме во время своего разговора с Путиным? Не сомневаюсь. Американский президент - не политик, а бизнесмен и шоумен. И отношение к словам у него совсем иное, чем у профессионального политика. Трамп вполне способен говорить, не задумываясь о последствиях. Говорить из вежливости, а не посылать сигналы, как это принято у профессионалов.

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Когда он общался с Путиным, он вполне мог сказать ему, что нужно встретиться и обсудить проблемы. В любом месте, вот хоть приезжайте ко мне в Белый дом - приглашаю! Для Трампа эта фраза не означает ровным счетом ничего. Для Путина, кстати, тоже - потому что в Кремле прекрасно понимают вес слов американского президента во время куртуазного разговора.

Именно поэтому в Москве и не обнародовали этого приглашения - потому что его не было. Именно поэтому "вспомнили" о нем, когда решили нанести удар по американцам.

И, как это нередко бывает, добились прямо противоположного результата. Волна возмущения, поднявшаяся после обнародования информации  об этом приглашении, так велика, что американскому президенту теперь будет очень трудно пригласить российского коллегу в Белый дом.

Да он и не собирается. Ведь фраза Ушакова об этом приглашении должна была "замаскировать" другую, куда более важную и весомую информацию о контактах России и США.

Помощник президента России подтвердил, что российская и американская администрация после разговора Путина и Трампа так и не начали даже предварительную подготовку к организации встречи, о которой якобы договорились президенты двух стран.

И это - все, что нужно знать о возможности появления Владимира Путина в Белом доме.

Виталий Портников, журналист для Espreso

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