Дело Бубенчика как технология второго срока для Порошенко

Протестовать против судилища над активистом Иваном Бубенчиком, разумеется, надо. Но это хрестоматийный пример участия в чужой игре.

Нам постоянно подбрасывают поводы повозмущаться по вопросам, которые действительно острые, но никоим образом не влияют на бесконтрольность мародерской власти. И даже усиливают ее.

Понимаете, в чем закавыка?

Пепел Майдана стучал в наши сердца в первые полгода, затем требование найти и осудить убийц Небесной Сотни превратилось в ритуальное политическое заклинание. А на Западе ничего не забывают. И там нерасследованность преступлений в период Майдана (чувствуете разницу формулировок?) остается одной из серьезных претензий к послемайдановской власти.



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Преследовать "беркутов"? Но силовики, перешедшие к Порошенко по наследству от Януковича — опять опора режима, их трогать нельзя. Значит, надо трогать майдановцев — ведь Запад не указывает, нарушителей закона с чьей стороны необходимо покарать.



Тем более, что и прокуроры, и менты времен Януковича на месте, руководят и по-прежнему ненавидят тех, кто посягал или посягает на их всевластие и безнаказанность. И уже давно перестали бояться преследования. Потому что действуют по команде сверху.



Обратите внимание, прокурор публично заявляет о "юридической ничтожности" закона, освобождающего от ответственности участников Евромайдана!



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Предполагаю, что в ближайшее время Юрий Луценко выступит по этому поводу. Что-нибудь насчет сурового закона, который один для всех — и для преступников, и для героев, но надо разбираться. Потом Петр Алексеевич выступит насчет необходимости примирения и сшивания страны. Надавит на суд или амнистирует Бубенчика.



И тогда это будет технологией запуска в работу "примирения" уже общенационального, примирения с Донбассом, то есть, очередного этапа капитулянтского "минска", который и является, по сути, единственным поплавком, который держит Порошенко на плаву для внешнего мира.



Александр Кочетков, аналитик, политолог