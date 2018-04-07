Как не нужно критиковать Вакарчука...

Вячеслав Чечило

Журналист

7 апреля 2018, 16:15

Все более толстые намеки на то, что Вакарчук пойдет в президенты, изрядно переполошили обитателей печерских холмов. 

В условиях, когда уровень доверия ко всем им вместе взятым не превышает 40%, появление "макрона" может не только спутать все карты, но и, собственно, означать конец многообещающей в финансовом плане карьеры.

Особенно нервничают в АП. Потому что электорат у Порошенко и у Вакарчука фактически один - на двоих его ну никак не хватит. Там перепугались настолько, что не поленились написать темник и нанять ЛОМов его озвучивать. Решение похвальное – меня всегда радует, когда кто-то дает работу хорошим людям. Вот только абсолютно бессмысленное. Потому что противоядия против Вакарчука в АП нет. Иначе они не тратили бы деньги на то, на что они их тратят сейчас.

Итак, разберем все "предъявы" к Вакарчуку по пунктам:

"Вакарчук не политик". Серьезно? А кто политик? Савченко? Пашинский? Ляшко? Нужно иметь какой-то специальный диплом, чтобы называться политиком? Ну смешно же. Политик тот, кого население считает политиком. А оно, как мы сами видим по телевизору, в этом вопросе не привередничает.

"Вакарчук марионетка американцев". Хорошая попытка, но нет. Нельзя критиковать марионетку американцев, самим будучи марионеткой американцев. Давно Петр Алексеевич униженно добивался права "ручку поцеловать" у Дональда Фредовича? Давно американский уголек покупали? Тут уж лучше помолчать. А то ведь, ненароком, в Посольстве могут и что-то заподозрить…

"Вакарчук не знает, что делать со страной". А вот это уже совсем мимо кассы. "Знать что делать" в украинском варианте – это знать как организовать "Роттердам+" и получить возврат НДС на миллиардный аграрный бизнес. Отсутствие такого "знания" - плюс, а не минус для начинающего мессии. Это раз, а два – написать красиво "план что делать" это вопрос двух недель. Я могу и за одну. Будет официальное выдвижение, будет и план – не сомневайтесь. 

"Вакарчук неубедителен". Ну не убедителен, и чё? Можно подумать Янукович был большим харизматом. А тем временем за неделю до побега рейтинг у Федоровича был в три раза больше, чем у Петра Алексеевича сейчас. Да и вообще, кто сказал, что это недостаток Вакарчука, а не изюминка? Красота ведь она в глазах смотрящего. А те, кто смотрят, очень хотят ее увидеть. Потому что вы, дорогие власть предержащие, достали уже даже свою майданную паству. 

"Нельзя научиться управлять страной с нуля". Ага, сначала нужно поработать директором винницкого рынка. Ну или, на худой конец, министром экономики у Януковича. Молчали бы уже. 
И так далее, и тому подобное. 

А в целом вывод пока простой: хотите "мочить" Вакарчука – старайтесь лучше. Потому как время идет, а Ростов не резиновый.

Вячеслав Чечило, журналист

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
выборы Петр Порошенко Святослав Вакарчук Вячеслав Чечило
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять