Как не нужно критиковать Вакарчука...

В условиях, когда уровень доверия ко всем им вместе взятым не превышает 40%, появление "макрона" может не только спутать все карты, но и, собственно, означать конец многообещающей в финансовом плане карьеры.

Особенно нервничают в АП. Потому что электорат у Порошенко и у Вакарчука фактически один - на двоих его ну никак не хватит. Там перепугались настолько, что не поленились написать темник и нанять ЛОМов его озвучивать. Решение похвальное – меня всегда радует, когда кто-то дает работу хорошим людям. Вот только абсолютно бессмысленное. Потому что противоядия против Вакарчука в АП нет. Иначе они не тратили бы деньги на то, на что они их тратят сейчас.

Итак, разберем все "предъявы" к Вакарчуку по пунктам:

"Вакарчук не политик". Серьезно? А кто политик? Савченко? Пашинский? Ляшко? Нужно иметь какой-то специальный диплом, чтобы называться политиком? Ну смешно же. Политик тот, кого население считает политиком. А оно, как мы сами видим по телевизору, в этом вопросе не привередничает.

"Вакарчук марионетка американцев". Хорошая попытка, но нет. Нельзя критиковать марионетку американцев, самим будучи марионеткой американцев. Давно Петр Алексеевич униженно добивался права "ручку поцеловать" у Дональда Фредовича? Давно американский уголек покупали? Тут уж лучше помолчать. А то ведь, ненароком, в Посольстве могут и что-то заподозрить…

"Вакарчук не знает, что делать со страной". А вот это уже совсем мимо кассы. "Знать что делать" в украинском варианте – это знать как организовать "Роттердам+" и получить возврат НДС на миллиардный аграрный бизнес. Отсутствие такого "знания" - плюс, а не минус для начинающего мессии. Это раз, а два – написать красиво "план что делать" это вопрос двух недель. Я могу и за одну. Будет официальное выдвижение, будет и план – не сомневайтесь.

"Вакарчук неубедителен". Ну не убедителен, и чё? Можно подумать Янукович был большим харизматом. А тем временем за неделю до побега рейтинг у Федоровича был в три раза больше, чем у Петра Алексеевича сейчас. Да и вообще, кто сказал, что это недостаток Вакарчука, а не изюминка? Красота ведь она в глазах смотрящего. А те, кто смотрят, очень хотят ее увидеть. Потому что вы, дорогие власть предержащие, достали уже даже свою майданную паству.

"Нельзя научиться управлять страной с нуля". Ага, сначала нужно поработать директором винницкого рынка. Ну или, на худой конец, министром экономики у Януковича. Молчали бы уже.

И так далее, и тому подобное.

А в целом вывод пока простой: хотите "мочить" Вакарчука – старайтесь лучше. Потому как время идет, а Ростов не резиновый.

Вячеслав Чечило, журналист