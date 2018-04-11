Перчатка уже брошена. Смогут ли Путин и Трамп остановиться?

Павел Рудяков
Директор информационно-политического центра "Перспектива"
11 апреля 2018, 16:41

В сложившейся ситуации в Сирии Россия и США уже пересекли критическую черту. 

Путин и Трамп обменялись угрозами

События в Сирии разворачиваются не на пустом месте — они становятся проявлением кризиса в российско-американских отношениях, который со временем все больше и больше углубляется.

После введения Вашингтоном новой порции санкций против российских олигархов перед Россией встали серьезные экономические вызовы. Предыдущие санкции тоже действовали, но их эффект был не так заметен для глаза широкой общественности. А сейчас российская экономика буквально за сутки понесла колоссальные потери. Так что идет серьезное наступление на экономические интересы российской элиты.

Ситуация в Сирии сегодня такова, что лично мне страшно открывать новости. В любой момент возможно обострение ситуации, которое может вылиться в прямое столкновение американских и российских военных. И раньше случались инциденты, в которых были задействованы военнослужащие этих двух стран, но все это происходило под прикрытием, ни одна из сторон не акцентировала на этом внимание.

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А сейчас и со стороны России, и со стороны США звучат все более и более резкие и категорические заявления, которые не оставляют поля для маневра. Вообще не оставляют. Если Дональд Трамп уже прямо говорит, что американские военные намерены нанести удар по Сирии, а Россия обещает сбивать американские ракеты, то, значит, перчатка уже брошена.

Мне все-таки кажется, что удастся остановить нынешнее развитие негативного сценария каким-то образом. Как именно — сказать сложно. Какой-то взрыв сейчас все равно должен произойти — взрыв, который, с одной стороны, должен принести зло, а с другой — может стать точкой, после которой начнется снижение градуса противостояния, который сейчас повышен, возможно, не до полного максимума, но уже очень близок к тому. Ситуация крайне взрывоопасна.

Один взрыв уже произошел после введения новой порции санкций США против России, в результате чего ситуация начала развиваться по крайне негативному сценарию. Но новый взрыв принесет прямое столкновение сторон, что, по сути, станет началом горячей стадии уже не противостоянии, а войны.

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Если события будут развиваться по крайне негативному сценарию, театр возможных боевых столкновений будет очень ограниченным — он ограничится Сирией или, может, даже одним-двумя сирийскими регионами.

Однако в Сирии все равно находятся военнослужащие и других стран. У американцев есть опыт, они умеют формировать коалиции — в той же Сирии американцы стоят во главе коалиции, по крайней мере, формально. Так что в случае горячей стадии у американцев будут союзники. Вместе с США выступят государства западного мира. Как минимум, вместе с Америкой выступила бы Великобритания.

О России говорить сложнее. У нее есть ситуативные союзники, в частности, Иран, Турция — в сирийском вопросе. Но в том, что это союзничество настолько крепкое, что они могут себя открыто противопоставлять Америке, я сомневаюсь. Думаю, что Россия в итоге осталась бы одна…

Павел Рудяков, директор информационно-политического центра "Перспектива", эксперт по вопросам международной политики, специально для "Главреда"    

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Россия война США Сирия Дональд Трамп Павел Рудяков санкции против российских олигархов сирийский вопрос
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