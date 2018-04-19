В Украине началась религиозная война за истинную веру

Андрей Головачев

политический эксперт

19 апреля 2018, 10:45

Мы лишь декларативно отворачиваемся от России, а на самом деле воссоздаем у себя карикатурную копию этой самой России.

Филарет передает Порошенко обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии.

Религиозное сознание всех украинских президентов находится где- то на уровне середины 16 века, когда в Европе полыхала кровавая 30-летняя религиозная война. Война эта, как известно, началась из-за конфессионального противостояния католиков и протестантов и унесла треть жизней всех жителей Европы. По сути, эта была первая мировая война. Война эта закончилась подписанием в 1555г. так называемого Аугсбургского религиозного мира, который, к сожалению, не признал свободы вероисповедания, а ввел принцип " cujus regio, ejus religio" (чья власть - того и вера). Это означало, что если политическая власть менялась, то правитель мог менять и официальную религию на своей территории.

Данный принцип не только не устранил религиозного противостояния, не только не отделил церковь от власти, но, напротив, стимулировал католические и протестантские церкви активно участвовать в политической борьбе за политическую власть. Так продолжалось до Великой Французской революции 1789г., когда французы перерезали тысячи католических священников, убедив их таким кровавым способом держаться подальше от политической власти и не заниматься экономикой.

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В Украине только на бумаге провозглашен принцип отделения власти от церкви. В реальности власть в Украине всячески пытается осуществлять патронаж в отношении той церкви, которая более милее тому Президенту, который находится у власти. Янукович патронировал одной церкви, Ющенко - другой. Это и есть самый что ни на есть принцип cujus regio, ejus religio.

Порошенко, конечно, обычный циник, нарочито помпезно демонстрирующий свою религиозность и готовый быстро менять свою конфессию в угоду политической конъюнктуре. Винить его в том, что он сейчас активно взялся за продавливать вопрос об автокефалии рука как то не поднимается. Петр Алексеевич хватается за любую соломинку: у него выборы на носу, а рейтинг почти такой же как был у Ющенко к концу его каденции. Потеря власти означает появление неприятных вопросов от правоохранительных органов. По человечески президента понять можно - работают инстинкты самосохранения.

Больше претензий хотелось бы высказать угодливым иерархам, которые с радостью готовы пользоваться государственным патронажем. Более того, они просто не мыслят своего функционирования без такого патронажа; не понимают, не умеют и не желают развивать свою церковь без государственного протекционизма. Поэтому по щелчку президентского пальца охотно вытянулись во фрунт, организовали ему обращение к Варфоломею, которое Президент милостиво согласился принять и поддержать. Иерархи с готовностью подыгрывают президенту в его пиар-акциях в обмен на его покровительство. Мы лишь физически, декларативно отворачиваемся от России, а на самом деле воссоздаем у себя карикатурную копию этой самой России.

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Кто говорит об отделении в Украине власти от церкви, тот либо идиот, либо циник. На самом деле в Украине идет жестокая борьба между церквами за право стать государственной религией. То есть борьба за возвращение во времена еще до 16 века и создание такой же модели взаимоотношений власти и церкви, как в России.

Но в Украине создать такую же патронажную модель наподобие "Путин-Кирилл" пока не удастся по причине церковного раскола. Поэтому Украину еще ждет своя 30 летняя религиозная война за истинную веру. Вернее она уже началась.

Андрей Головачев, политический эксперт

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