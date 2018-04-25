Почему Армении вряд получится вырваться из объятий России

В связи с протестами в Армении стали появляться бравурные публикации, что вот, мол, еще один сателлит откалывается от российской недоимперии. Но не стоит спешить с оптимистическими прогнозами.

Армения зависит от России значительно серьезнее, чем, к примеру, Украина в самые дружественные годы. Энергетика Армении почти полностью принадлежит России, это было сделано во времена Чубайса. Железная дорога тоже российская.

Когда после распада Союза прекратились поставки российских энергоносителей в Армению, там наступили реальные тьма и холод. Грелись буржуйками, на дрова рубили деревья в городских скверах, топили книгами.

Экономика Армении завязана на Россию.

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В Армении действует российская военная база, дислоцированная в Гюмри. Там официально пять тысяч военнослужащих, есть аэродром, то есть, дополнительные силы могу быть перекинуты оперативно. Очень похоже на наш Крым.

И наконец, в Армении действуют шесть филиалов российских ВУЗов, и вещают три российских телеканала, включая РТР.

Армянский народ свободолюбив и горд, армянская диаспора — одна из самых сплоченных и влиятельных в мире. Но российский спрут запустил свои щупальца в Армению очень глубоко.

Александр Кочетков, политический эксперт, аналитик