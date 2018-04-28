Первый шаг

Лидеры Республики Корея Мун Чже Ин и КНДР Ким Чен Ын 27 апреля провели долгожданную встречу на высшем уровне (с предыдущего межкорейского саммита минуло 11 лет). Событие было встречено в мире с удовлетворением. Слишком острым стал конфликт вокруг корейской ядерной проблемы в последние годы: Пхеньян постоянно поднимал ставки, проводя все новые и новые испытания ракетных систем и ядерных устройств. В ответ из Вашингтона звучали все более угрожающие заявления — в минувшем году казалось, что военного конфликта не избежать. Возобновление диалога двух Корей — добрый знак, он дает надежду на снижение напряженности в регионе. К тому же, ради успешного проведения встречи Пхеньян заявил о приостановке испытаний, значит, поводов для нового витка конфликта в ближайшее время не должно быть.

Саммит был организован как настоящее медийное действо, он был наполнен символическими жестами и важными заявлениями. Сеул подчеркивал преемственность курса на диалог с Севером: саммит представляют неотъемлемой частью "политики Солнечного тепла", начатой в 2000-е президентами Ким Де Джуном и Но Му Хеном. Главой администрации у последнего был нынешний лидер Южной Кореи; тогда Мун Чже Ин был непосредственно вовлечен в организацию второго межкорейского саммита. Шагом к саммиту стало участие в Зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане объединенной команды в женском хоккейном турнире — единство в спорте было представлено как символ единства корейской нации.

Главным на саммите стало заявление о желании сторон прекратить состояние войны на Корейском полуострове (официально объявить об этом стороны решили еще до конца этого года). Ведь война формально не закончена, в 1953 году было лишь подписано перемирие. Тем боле, что в 2013 году Пхеньян в очередной раз заявил о выходе из соглашения о перемирии, а в в 2016 году прервал официальные контакты с Югом в демилитаризованной зоне (канал связи между двумя Кореями был восстановлен лишь в январе 2018 года, когда стороны готовили нынешнюю встречу на высшем уровне).

The Financial Times: Встреча лидеров Южной Кореи и КНДР обречена на провал

Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, побывавшем в Южной Корее. Саммит проходил в Пханмунджоме, пункте перехода в демилитаризованной зоне. Встреча двух глав держав произошла на линии разделения, и северокорейский лидер переступил через эту линию на территорию Южной Кореи. А потом за руку перевел своего визави на Север. Символические маневры лидеров на линии разграничения смогли оценить корейцы в обоих странах: ключевые моменты саммита показывали в прямой трансляции на Юге, и на государственном телевидении КНДР.

В итоговой декларации говорится о начале "эры мира и процветания", для корейского народа, о создании зоны мира на линии разграничения и на всем Корейском полуострове. На нынешний год запланирована серия встреч на высоком уровне по самым разным вопросам от военных мер взаимного доверия до сооружения железной дороги, которая свяжет две страны. Позаботились и о том, чтобы нового саммита не пришлось ждать слишком долго: уже осенью Мун Чже Ин должен приехать в Пхеньян.

В целом, саммит задумывался так, чтобы он олицетворял прорыв в отношениях двух корейских государств и в большой (от мирного договора до ядерного оружия) Корейской проблеме — пусть даже такого прорыва пока не случилось.

Ведь если в медийном пространстве успех саммита сомнений не вызывает, его политические результаты выглядят куда скромнее. Пожалуй, пока в актив встречи можно отнести успехи его главных участников: Мун Чже Ин наконец смог исполнить свое предвыборное обещание начать диалог с Севером, а Ким Чен Ын немного очеловечил свой образ перед западной (и главное — перед американской) аудиторией.

Преобразовать намерения, озвученные в декларациях саммита, в практические шаги, конкретные соглашения и дела будет намного сложнее.

Готовность двигаться к денуклеаризации Корейского полуострова (именно об этом, не о начале ликвидации ядерного оружия шла речь) упирается в очевидное препятствие: только ядерное оружие сдерживает США от военной операции против КНДР. Да, режим Севера вызывает мало симпатий. Но фактом остается, что никакие другие инструменты, международные или национальные, не защитят Пхеньян. Северная Корея доставляет американцам немало хлопот, угрозу жизням американских военных на юге полуострова представляет и обычная северокорейская артиллерия. Вряд ли что-то остановило бы любую американскую администрацию, - скажем, таких миротворцев как Барак Обама или Билл Клинтон, - от окончательного решения проблемы военным путем. Не интервенцией, а просто массированной бомбардировкой стратегических объектов. Поэтому, инстинкт самосохранения говорит северокорейскому руководству — держаться за ядерное оружие следует до последнего.

Подписание мирного договора также представляет немалую проблему. С точки зрения Республики Корея не существует такого государства — КНДР. Согласно конституции Юга территория государства охватывает весь Корейский полуостров, в Сеуле работает по делам пяти северных провинций, которое Южная Корея официально рассматривает как законную администрацию территории КНДР. Мун Чже Ин и его сторонники не смогут изменить ситуацию кардинально. Консервативные политические партии занимают жесткую позицию в отношении Севера, отсутствие контактов на высоком уровне с 2008 по 2017, когда во главе страны были их представители — Ли Мён Бак и Пак Кын Хе — тому свидетельство. Консерваторы заблокируют любые попытки президента изменить конституционные положения. Поэтому, ожидать можно разве что соглашения о ненападении, об отсутствии враждебных намерений, о мирном соседстве.

Большие сложности ожидают и экономическую повестку межкорейского диалога. Экономика — главный рычаг влияния на Пхеньян в руках Юга. Именно на экономической помощи Северу была построена "политика Солнечного тепла" в начале 2000-х — на такой "крючок" страдающая от голода и неэффективности своей экономики КНДР попалась относительно легко. Для Севера экономические соображения стали главной причиной, по которой Пхеньян пошел и на организацию нынешнего саммита. На Севере надеются прорвать экономическую блокаду с помощью Юга. Но санкции — не инициатива Сеула. Без согласия США на Юге не решатся на явное (тем более, тайное) нарушение введенных Совбезом ООН ограничений. Значит, решающий голос в этом вопросе принадлежит не Пхеньяну или Сеулу — он принадлежит Вашингтону.

И тут мы подходим к самому важному вопросу саммита - как к инициативам Мун Чже Ина и Ким Чен Ына отнесутся США. Несмотря на то, что Дональда Трампа в Пханмунджоме не было, он является главным участником саммита. Если на саммите США и КНДР (само проведение которого под вопросом) не достигнут договоренностей по ядерной проблеме, не будет и шансов реализовать масштабные планы нынешнего межкорейского саммита. Фактически, Мун Чже Ин вышел у Дональда Трампа "на разогреве", и главным видится тот, будущий саммит, где не будет уже южнокорейского лидера. Лишь результативная встреча американского и северокорейского лидеров даст позволит раскрыть потенциал, заложенный в Пханмунджоме.

Пока единственным практическим результатом саммита, который пока не вызывает сомнение, остается возобновление гуманитарного сотрудничества. Можно ожидать возобновления контактов между членами семей, разделенных границей, возможно, встреч с родственниками по примеру тех, что проводились после саммитов в 2000 и 2007 годах. Эта тема важна для корейцев, однако практически не заботит остальной мир (пожалуй, к лучшему — именно поэтому никаких возражений из Вашингтона, Пекина или еще какой-нибудь мировой столицы не последует).

Очевидно одно: саммит стал лишь первым шагом, который может и не принести результата. Но без него невозможен какой-либо прогресс в отношениях между двумя Кореями и в достижении мира на полуострове. И потому этот первый шаг был необходим.

Виктор Константинов, профессор Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко.