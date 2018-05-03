Европа объявила фейкам войну: хорошо, да не очень

На минувшей неделе Европейская Комиссия обнародовала план действий по противодействию онлайн-дезинформации, который постарается внедрить в Европейском Союзе. Понятно стремление еврочиновников не превратиться в "министерство правды" - известную всем страшилку, поэтому и предложения носят половинчатый характер. Однако точка в этом вопросе не поставлена, и Украине необходимо активнее доносить собственное видение по проблеме противодействия фейкам.

Позитивным выглядит тот факт, что Европейская Комиссия вообще обратила внимание на проблему влияния фейков на общественно-политические процессы в Европейском Союзе. Позволю себе увязать эту активизацию с расследованием возможного вмешательства России в ход президентской кампании в США, ставшего катализатором аналогичных процессов и в Старом Свете. В ЕС пытаются балансировать между попытками сдержать лавину фейков и стремлением сохранить демократические принципы функционирования медиа-среды, на что накладывается усиление влияния "путинферштееров" на общественно-политические процессы на Европейском континенте.

Позитивным выглядит признание опасности фейков и слабой защищенности граждан ЕС перед ними, как и значительной степени влияния онлайн-дезинформации на общественно-политические процессы в Европейском Союзе. Однако стремление противодействовать фейкам пока не приобрело форму законодательной инициативы на общеевропейском уровне. Не исключаю, что в Брюсселе ждут принятия Францией соответствующего законопроекта, который поднял на щит Эммануэль Макрон, немало пострадавший от фейков во время президентской кампании. Правда, это не помешает президенту Франции посетить в мае Петербург и провести там переговоры с Владимиром Путиным. В упомянутом документе представители ЕК нашли "сбалансированный подход" для определения источника многочисленных фейков: отметили, что "военная доктрина России определяет информационную войну одной из своих сфер применения". Но, сказав "А", не рискнули определить действия Кремля как прямую и явную угрозу стабильности в ЕС.

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Европейская Комиссия не рискнула инициировать жесткие решения, способные уменьшить количество фейков в информационном пространстве ЕС, ограничившись добрыми намерениями. Предложение создать "Кодекс практики саморегулирования" для социальных сетей и сеть фактчекеров общеконтинентального значения выглядят несколько идеалистичными, как и практика поддержки качественной журналистики. Наивно полагать, что сотни миллионов жителей ЕС разом бросят реагировать на провокационные и обращающие на себя внимание заголовки желтой прессы. Рациональным выглядит предложение способствовать повышению медиаграмотности населения ЕС, но обеспечить позитивные сдвиги за короткие сроки в этом вопросе вряд ли возможно.

Украина сегодня является главным направлением применения фейков в Европе, и по этой причине наработала определенный опыт, который целесообразно распространить в интересах всего Старого Света. И если ограничение использования российских социальных сетей и поисковых систем может быть интересен для тех государств ЕС, где заметна русскоязычная диаспора (страны Балтии и Германия), то другие наработки могут быть интересны всему Европейскому Союзу. Поэтому логичным было бы охватить новыми инициативами Европейской Комиссии еще и страны "Восточного партнерства", по крайней мере, те из них, которые декларируют стремление к евроинтеграции и располагают Соглашениями об ассоциации с ЕС.

Для нашей страны и других стран "Восточного партнерства" актуально повышение медиа-грамотности населения, и для этого необходимы системные усилия, в частности, государственные программы, которые обсуждают сегодня в министерствах образования и информационной политики. Что касается противодействия фейкам, то куда эффективнее запретов и ограничений, дающих разве только кратковременный эффект, выглядит повышение уровня знаний о собственной истории и происходящем в ближайшем зарубежье, что уменьшает пространство для возможного применения онлайн-дезинформации.

Отрадно отмечать, что в Европейской Комиссии заметили угрозу, которую несут фейки общественно-политической стабильности в Европейском Союзе. Но следует понимать, что действовать в вопросе противостояния онлайн-дезинформации необходимо на опережение. И Украина в контексте приближающихся президентских и парламентских выборов выглядит как зона особого внимания для всех, кто хочет изучать фейки и их влияние на ситуацию в стране.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для "Главреда"