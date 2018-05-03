7 евро за въезд в ЕС: стоит ли это считать отменой безвиза

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

3 мая 2018, 11:57

Новшество Евросоюза никак не вписывается в философию безвиза, но, судя по всему, является необходимой мерой безопасности.

ЕС вводит плату за въезд на свою территорию

Европейский Союз намерен изменить систему контроля на своих границах. И, если по этому вопросу окончательно будет дан зеленый свет, то будет запущена система под названием ETIAS — European travel information and authorization system, "Европейская система авторизации и информации о путешествии". Она предполагает, что иностранцы, которые сейчас ездят в ЕС по безвизу, будут обязаны проходить платную "авторизацию", то есть передавать в ЕС свои данные, при этом обработка такой заявки будет стоить 7 евро, а разрешение на въезд будет действовать три года.

Сложно заподозрить Европейский Союз в желании заработать деньги таким путем — это не та институция, которая ощущает нехватку денег. Введение более жесткого контроля над теми, кто въезжает в страны ЕС — это вопрос безопасности. И это нововведение требует инвестиций. Евросоюз же хочет переложить расходы на безопасность ЕС на людей, которые приезжают туда из-за пределов Европейского Союза.

Так что нет сомнения в том, что речь идет о процедурах, призванных повысить безопасность. Евросоюз хочет получать больше информации и заблаговременно для того, чтобы выявлять нежелательных лиц, контролировать перемещение въезжающих в страны ЕС и т.д. Но сделано все это хитрым образом.

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Безусловно, это новшество Евросоюза никак не вписывается в философию безвиза и философию упрощения поездок, поскольку добавляет, пусть и не очень обременительную, но дополнительную процедуру, которую необходимо пройти перед поездкой в ЕС. Но, хотя это и административные преграды, я не думаю, что они будут носить настолько неприятный и времяпожирающий характер, как очереди за визами. Ведь всю эту процедуру можно будет пройти прямо из дому, со своего компьютера или телефона.

А что касается стоимости обработки такой заявки, то для того, кто путешествует странами Евросоюза 7 евро — это не принципиальная сумма.

Справедливости ради следует отметить, что новый порядок проверки на безопасность, которая будет проводиться заблаговременно, ни в коем случае нельзя сравнить с процедурой получения визы. Потому я бы не спекулировал на том, что теперь "безвиз будет отменен".

И последнее — сейчас в Сети заговорили о том, что, если эта процедура таки изменится, то это отразится на рейтингах Порошенко. Ведь президент подает получение Украиной безвизового режима с ЕС как одно из основных своих достижений. Но могу вас заверить, что у него и без того сегодня нет никаких рейтингов и никаких шансов пройти во второй тур очередных президентских выборов. И этот провал Порошенко связан вовсе не з безвизом…

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", специально для "Главреда"

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ЕС Евросоюз Украина Петр Порошенко безвиз Богдан Яременко разрешение на въезд 7 евро за въезд
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