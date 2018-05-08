В Армении победил народ, а в России - страх собственного народа

Андрей Зубов

российский историк

8 мая 2018, 15:53

В Армении - здравые, созидательные слова, в России - высокопарная бессвязная чепуха о каких-то скрепах, об осажденной крепости, о ракетах, а на самом деле - страх, страх, и еще раз страх.

Инаугурация Владимира Путина 7 мая, кадр из видео

Николай Пашинян избран премьер-министром Армении. Избран со второй попытки, получив 59 голосов депутатов при 42 против (в парламенте Армении 105 мест). Теперь в парламентском государстве, которым является Армения, он - главный носитель исполнительной власти. Правившая Республиканская партия объявила о своем уходе в оппозицию. Всё прошло очень прилично и конституционно.

Так завершилась Пасхальная революция Армении. Мирно, без крови, без ненависти к поверженной власти. Не было ни разбитых витрин, ни разворованных магазинов и ресторанов. Наоборот, на улицах для всех жарили шашлыки, раздавали пироги. Повсюду играли оркестры. Люди пели и танцевали. Ответом на кровавый Геноцид 1915 была мирная и победоносная революция без единой капли крови через 103 года. Символом этой революции стали солдаты, идущие впереди колонн демонстрантов под руку со священником, и еще, пожалуй, девушка, подкрашивающая губы, смотрясь в щит спецназовца.

Были дни, когда я думал - вот сейчас начнут стрелять снайперы в толпу, как в 2008, или - вот сейчас обманут Саргсян и его однопартийцы. Но снайперов не было и "республиканцы" оказались здравомыслящими людьми, не ставшими испытывать судьбу перед безбрежными морями демонстрантов.

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Теперь предстоит принять новый закон о выборах и провести парламентские выборы, провести деполитизацию школы, освободить страну от импортеров-монополистов, ликвидировать "бюрократическую ренту" - коррупцию госаппарата, от которой стонет вся страна. Мне нужно только 45 минут, чтобы сахар и бананы в страну ввозили на конкурентной основе, говорит Пашинян. Победа над коррупцией, это не разгон чиновников, а новые формы контроля. Кадровой чистки не будет, но коррупции тоже не будет. Все талантливые управленцы останутся работать - говорит премьер-министр.

Широко будут привлекаться к деятельности государственного аппарата армяне из диаспоры. Тысячи из них со всего мира уже приехали в Ереван поддержать Революцию - певцы, бизнесмены, музыканты, даже фотомодели. Без их моральной поддержки исход мог бы быть иным. Но чувствуя взоры миллионов армянских глаз, биение миллионов армянских сердец по всему миру, царек Саргсян не решился ни на борьбу, ни на обман. И теперь он, если и не герой, то, по крайней мере, уважаемый в Армении человек, а не мразь, как, например, для украинцев - Янукович.

Уже второй раз на пространствах той части бывшего СССР, которую большевики удобряли кровью ее граждан с 1920-х годов, победила мирная революция. Первой была Революция роз в Грузии. Две страны Южного Кавказа, жестоко завоеванные по приказу Ленина Кировым и Орджоникидзе в 1920-21 гг., смогли мирно освободиться от навязанного им большевизма. Теперь они, не разрывая связей с Россией, смотрят в сторону Евросоюза и НАТО. И это - взгляд в правильном направлении.

Победа Армении - надежда России

Сколь постыдно шутовской была вчерашняя инаугурация президента Путина с казенным чиновничьим ликованием и страхом собственного народа. В 2012 г. народ прогнали с улиц, по которым следовал президентский кортеж, на этот раз все передвижения ограничились пространством Кремля, а во вне арестовывали сотни участников демонстраций, выступивших под лозунгом "Путин нам не царь".

В Армении - победа народа, в России - лютый страх собственного народа. В Армении - здравые, созидательные слова, которые говорит вся страна от премьера Пашиняна до жителей самых дальних горных сел, в России - высокопарная бессвязная чепуха о каких-то скрепах, какой-то культурной самобытности, об осажденной крепости, о ракетах, летающих со скоростью три маха, а на самом деле - страх, страх, и еще раз страх. Страх, что росгвардейцы откажутся убивать сограждан, а многомиллионные колонны демонстрантов, как в 1990-91 пройдут по улицам Москвы и Петербурга с теми же лозунгами, что и у армян в Ереване - "Хватит врать и воровать!", "Власть принадлежит народу!", "Пошли вон, воры и властолюбцы!".

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Там, в Армении, это произошло вдруг, никто не ждал, и у нас произойдет вдруг, как и произошло тогда, в последний год - полтора СССР, как чуть не произошло в декабре 2011.

Нам Армения дала урок, что протест должен быть мирным и может быть, хоть и мирным, но властным. Этим путем уже пошли наши орлята пятого мая.

А им, которые смотрят из-за стены, Армения показала, как надо уходить, чтобы сохранить остатки чести и достоинства людей, для которых кровь сограждан - святая кровь, которую проливать - тягчайшее преступление.

Всем нам, в России, дан урок, всем нам засияла надежда.

А ВАС, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И БРАТЬЯ АРМЯНЕ, ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ, С ВЕЛИКИМ И СЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ, ОДНИМ ИЗ СЛАВНЕЙШИХ В ВАШЕЙ МНОГОТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ!

Андрей Зубов, российский историк

 

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