Украина проигрывает идеологическую схватку с врагом

День победы всегда был краеугольным камнем советской, потом российской пропаганды. Он для этого и был утверждён Брежневым в 1965 году, тогда же и состоялся первый послевоенный парад. К тому времени уже умерли от ран многие фронтовики, калеки был отловлены и помещены в закрытые дома инвалидов, а сколько "неблагонадёжных" - бывших советских военнопленных сгинуло в ГУЛАГе - не сосчитать...

С каждым очередным празднованием настоящих ветеранов оставалось всё меньше, зато им на смену пришли ушлые тыловики, заградотрядовцы, и легионы новых детей лейтенанта Шмидта, которые даже по возрасту никак не могли попасть на войну, но легко занимали места для почётных гостей...