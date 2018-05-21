Как мертвому припарка: выход Украины из СНГ не спасет Порошенко

Супер новость о том, что Украина вышла из СНГ - яркий пример базового подхода власти (и Петра Порошенко лично) в работе с общественным мнением. Этот принцип прост - когда нужно что-то показать, то показывай то, что ничего тебе не стоит.

СНГ ничего не стоит, потому что уже лет 15 никто не может ответить на вопрос, что вообще означает эта аббревиатура. Выйти из СНГ ничего не стоит, потому что де-факто эта организация не существует. Украина забрала своих чиновников из аппарата СНГ еще в 2014 году. Если Украина выходит из СНГ, то что у нас с договором о дружбе с Россией? Что товарооборотом с Россией, который в прошлом году существенно вырос?

Читайте также: Зачем Порошенко ломает комедию с выходом из СНГ и разрывом "дружбы" с РФ

То есть мы выходим из СНГ, но по ходу у нас какие-то странные отношения с РФ. И эти отношения можно было даже как-то объяснить, если бы внутри страны мы проводили комплекс работ по ослаблению энергетической зависимости, расширению емкости внутреннего рынка, запуска больших инфраструктурных проектов. Это все требует ресурсов, - да, но, прежде всего, это требует воли. Но этой воли нет.

Потому все эти сотрясения воздуха о выходах из СНГ для Петра Алексеевича как мертвому припарка. Его электорат почти улетучился, потому что нельзя четыре года травить байки и кормить завтраками. Хотя, можно сказать один плюс Порошенко - все могло быть намного хуже. И положа руку на сердце, четыре года назад наши краткосрочные перспективы выглядели намного более мрачными, чем сегодня мы имеем.

Поэтому, ключевую задачу 2014 года - не допустить обрушения государства, Порошенко решил, но решил путем консервации старого режима. Однако, консервация старого режима актуализирует проблему жизнеспособности украинского государства, которая не может быть разрешена в условиях, когда вся база (экономическая, демографическая, инфраструктурная, геополитическая) старого режима испарилась. Именно это и есть повестка выборов 2019 года. Именно об этом нужно звонить во все колокола, но нам пытаются навязать унылый кухонный набор сырников, патриотического молока, ансамбля песни и пляски, псевдо-авторитаризма, возрождающейся православной духовности и прочих телешумов в формате "Кандидат".

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего