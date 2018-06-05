Путин снова напомнил, что видит Украину рабыней Кремля

5 июня 2018, 17:23

Украина должна либо сопротивляться и быть в состоянии перманентного конфликта с РФ - либо сдаться, согласиться на роль сателлита, стать управляемой из Кремля русскоязычной федерацией. 

Интервью Владимира Путина австрийскому телеканалу ORF продемонстрировало, что и спустя четыре года после нападения России на Украину и оккупации Крыма и Донбасса российский правитель не собирается отказываться от своих подходов по отношению к Украине.

Путин повторяет то, что говорил в самом начале украинского кризиса. Я бы даже сказал - то, что российские шовинисты всегда требовали от Киева.

Если Украина хочет выжить, если ее граждане хотят прекращения войны, они должны согласиться с превращением страны в российский сателлит. С тем, чтобы внешняя - да и внутренняя политика страны - контролировалась Кремлём.

Именно об этом говорит Путин, когда напоминает о "федерализации" Украины. Для него федерализация - это возможность влияния на украинскую власть через регионы Востока, на возможность купирования любых решений, которые не нравятся Москве, с помощью местных властей этих регионов.

В понимании Кремля восточные регионы Украины должны стать вечными агентами российского влияния, которые не допустят превращения нашей страны в самостоятельный субъект политики, накрепко "привяжут" ее к российскому соседу, закрепят колониальный статус под угрозой войны и распада государства.

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И да, конечно, такое государство должно оставаться русскоязычным - чтобы находиться под влиянием лживой кремлевской пропаганды и имперского цивилизационного пространства. Оно должно оставаться нейтральным, не вступать в НАТО - чтобы ему никто никогда не мог помочь и оно оставалось беспомощным перед своим русским "хозяином". И оно должно признать отторжение Крыма - потому что так хочется Путину и его поданным.

Крым Украине не отдадут - и потому, что столетиями насилуемый россиянами полуостров является частью имперского мифа, и потому, что его отторжение должно остаться предупреждением Украины - что будет с другими ее регионами, если украинцы откажутся быть рабами россиян.

Такова политическая программа Путина. Такова - если посмотреть шире - политическая программа российского общества. Другой программы нет, потому что вся цивилизационная состоятельность России сегодня может быть доказана только с помощью силы и войны. Никакой технологической, культурной, научной инициативы - даже Крымский мост строится с помощью украденных технологий, а талантливых режиссёров превращают в уголовных преступников. Как доказать самим себе, что есть ещё что-то, кроме нефти?

Поэтому у нас с вами не должно быть иллюзий. Украина должна либо сопротивляться и быть в состоянии перманентного конфликта с соседней страной - либо сдаться, согласиться на роль сателлита, стать управляемой из Кремля русскоязычной федерацией. Быть страной свободных людей или страной рабов Кремля. Другого выбора у украинского народа нет и в ближайшие десятилетия не будет.

Виталий Портников, журналист для Espreso

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Виталий Портников Владимир Путин
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