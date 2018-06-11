Нерадужные перспективы: что ждет экономику Украины осенью

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

11 июня 2018, 06:56

Украина может остаться один на один с осенним девальвационным циклом.

Примерно в одно и то же время, в Украине развернулся политико-экономический спектакль на двух сценах: малой и большой. На "малой" выступали аналитики и руководители НБУ, которые оценили макроэкономические перспективы страны на ближайшие месяцы. Ну а на "большой" сцене властвовал МВФ с его финальной частью "антикоррупционного балета" и как ни странно Минфин в лице "артиста больших и малых академических театров". И фамилия его слишком известна, чтобы ее называть…

Что касается скучного представления на "малой" в стиле Эжена Ионеско, об этом немного позже. А пока вкратце о веселом водевиле, который разыгрался в стенах правительства и парламента. Как известно черная кошка пробежала между современными "Иваном Ивановичем" и "Иваном Никифоровичем". Условный "Иван Иванович" не захотел разрешить "Ивану Никифоровичу" взять себе в подручные то ли пятого, то ли шестого заместителя. А без него никак Минфин не справляется. Точнее без нее. Получилось почти как в эпичном фильме "Троя", когда ненасытный Агамемнон не пожелал оставить своему лучшему воину Ахиллесу плененную Брисеиду. Как известно, с возгласом "сатир хвостатый", Ахиллес тогда покинул шатер ненавистного тирана. В наши дни все конечно не так трагично и "сатир хвостатый" - это уже не оскорбление, а можно сказать, ласковое прозвище. Сейчас вместо громких фраз пишут письма послам Большой семерки. Как бы то ни было, перед осенним обострением мировых финансовых рынков, особенно в сегменте развивающихся экономик, Украина оказалась с исполняющим обязанности министра финансов. Точнее, с исполняющей. Медленно, но уверенно мы переходим к формату "и.о." и речь не о грустном ослике, а о системе государственного менеджмента. Хотя зрелище и здесь вполне "душераздирающее" и "печальное".

Читайте также: Нищета гарантирована: почему украинцы обречены на бедность

Все бы ничего, но подпись министра финансов стоит под меморандумом о сотрудничестве с МВФ и любые документы касательно его дальнейшей имплементации подлежат визированию и "закарлючка" исполняющего обязанности в фонде не приветствуется. Кроме того, осенью этого года Украина планировала разместить очередной выпуск еврооблигаций, а инвесторы не любят общаться с частично легитимными руководителями, которым нужно будет визировать проспект эмиссии. Снять с должности, то у нас снимают, а вот назначить явно не спешат, слишком уж много в этом ведомстве завязано скрытых интересов, в виде пресловутых "пожарных машин", субвенций в пользу отдельных регионов и финансирования депутатских округов. Хотелок много, а "седалища", то есть бюджета может на всех не хватить. А это значит, что и найти 226 голосов будет сложно и дорого.

Что касается спектакля на "малой" сцене, то в НБУ в конце мая прошел Комитет по монетарной политике, на котором решили оставить без изменений учетную ставку в размере 17% годовых. В целом, траектория потребительской инфляции пока еще превышает базовый прогноз на 2018-й год, но соответствует текущим ожиданиям регулятора. В то же время, ряд факторов могут тем или иным образом скорректировать итоговый показатель инфляции. Это повышение мировых цен на нефть, которое способно вызвать очередной ценовой шок на внутреннем рынке и прогноз урожая зерновых, учитывая состояние озимых после зимы, лучшее за историю наблюдений. Что касается цен на топливо, то следует отметить, что наша экономика энергозависима и затраты на топливо в структуре себестоимости отдельных видов товаров колеблется от 5 до 60% (теплоснабжение). В ценовом механизме действует жесткий импортный паритет: для газа – цена немецких хабов, для угля – "Роттердам +", поэтому любое движение барреля вверх, чревато резким ростом цен почти на всю линейку потребительских товаров. Что касается прогноза урожая, то заседание комитета происходило в конце мая, а уже в начале июня по данным Всеукраинской аграрной рады, вследствие засухи в некоторых регионах ожидается потеря до 50% урожая зерновых, особенно в Херсонской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областях. Так что прогнозы относительно динамики цен на продукты питания пока очень контроверсионные. А питание у нас – ключевая часть потребительской корзины.

Что касается будущих макроэкономических сценариев, то на сегодня в НБУ говорят о двух из них. Базовый предполагает, что Украина продолжает структурные реформы (или точнее сказать – начинает) и возобновляет застывшее в точке замерзания взаимодействие с МВФ, результатом чего должен стать очередной транш на 2 млрд. дол. В этом случае, Нацбанк сохранит действующую учетную ставку без изменений и возможно частично либерализирует валютный рынок для того, чтобы поддержать экономический рост, который пока несколько превышает первоначальный прогноз. Но есть и негативный сценарий, при котором, МВФ ставит на паузу сотрудничество с нашей страной, и мы остаемся один на один с осенним девальвационным циклом. В этом случае, Нацбанк вынужден будет прибегнуть к дополнительным валютным ограничениям. От себя добавим – возможен рост учетной ставки еще на 1-3%.

Валютные ограничение больше всего ударят по сфере торговли и динамике капитальных инвестиций, то есть по тем драйверам, которые пока вытягивают рост ВВП, как когда-то Мюнхгаузен себя за косичку из болота. Промышленное и сельскохозяйственное производство еще не показывает длительную положительную динамику. "Промка" только в последние месяцы несколько оживилась. Кроме того, в последние годы резко усилилась корреляция нашей экономики с циклами деловой активности в еврозоне. Пока там все относительно благополучно, но торговый войны и волна протекционизма, которые захлестывают страны по обе стороны Атлантики, могут существенно скорректировать сегодняшнее статус-кво. В таком случае, возможное замедление динамики потребления в ЕС приведет и к замедлению нашего экономического роста.

Читайте также: Хуже, чем в СССР: как власть заставляет украинцев жить на 2 доллара в день

Кстати, в НБУ впервые провели опрос финансовых институций, которые владеют большей частью рынка капитала (банки, страховые и инвестиционные компании), относительно системных рисков финансового сектора Украины.  Так вот 48% респондентов оценили уровень рисков как "средний" и 43% как "высокий" и лишь 9% - как "низкий". Главными источниками рисков были названы коррупция, деятельность правоохранительных органов и состояние судебной системы. А в тройку факторов нестабильности вошли: политическая и социальная ситуация в стране; угроза прекращения взаимодействия с международными финансовыми организациями; уровень защиты прав кредиторов.

Все это говорит о том, что ключевым элементом стабильности и условием для прохождения чрезвычайно напряженного трека осенью этого года и зимой следующего, станет возобновление эффективного тандема между министерством финансов и Национальным банком, эффективность которого сделает невозможным "валютные качели", наблюдавшиеся в прошлые годы. А для этого, на посту министра финансов необходимо увидеть лидера, который сможет поставить национальные интересы выше интересов внешних кредиторов, при этом не отказываясь от сотрудничества с ними. В 2019-м году, нас возможно ждет исландский сценарий, когда большинство населения решит снять со своей шеи удавку в виде миллиардных кредитов. Ну а этой осенью хотелось бы наблюдать как прелюдию сценарий украинский. Вот только выборы будут не в этом, а в следующем году, и значит наша макрофинансовая стабильность будет как всегда куплена за "красную цену". 

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик для "Главреда"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
экономика МВФ кредит Алексей Кущ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять