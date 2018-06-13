Над Кореей нависла украинская тень

Пока наиболее видимым результатом сенсационной встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына было публичное признание и готовность обоих стран к ядерному разоружению всего Корейского полуострова, как Северной, так и Южной Кореи. При этом, оба политика умело увернулись от самой острой корейской проблемы - сосуществование двух государств и перспективы их объединения. Южная Корея может спокойно вздохнуть - никто не собирается насильно объединять две такие разные Кореи. Но, главное - это добровольное ракетно-ядерное разоружение КНДР. Как КНДР сможет осуществить это обязательство трудно сказать. А непредсказуемость внешней политики президента Трампа уже стала общим мнением.

Ким Чен Ин хорошо знает, что США требует тоже самого, ядерного разоружения и от Ирана. Но Иран уже не верит ни США, ни России. Пример Украины слишком красноречив. КНДР также прекрасно помнит печальный опыт Украины, которая тоже добровольно отдала свои ядерные силы в обмен на гарантии ведущих стран мира в Будапештском меморандуме и не получила никакой помощи в ответ на нападение России. И только после того, как осмелевший Путин стал угрожать странам Запад, возник механизм коллективного сдерживания российского агрессора - международные санкции и военно-политическая помощь Украине.

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Поэтому, не смотря на встречу Трампа и Ким Чен Ына у США и КНДР мало шансов осуществить взятые на себя обязательства. Тут слишком много внешних и внутриполитических причин. Ведь сейчас в мире отсутствует эффективный механизм международных гарантий. Ни ООН, ни сеть международных организаций не могут гарантировать длительное выполнение международных соглашений и договоров. Тем более, что весь мир пришел в движение, и никто не заглядывает в будущее больше, чем на три года вперед. Для самого Ким Чен Ына существуют большие внутриполитические риски.

Прежде всего, сам лидер КНДР столкнется с мощным нарастающим сопротивлением в своей страшно идеологизированной и милитаризированной стране. Мы помним, как трудно было загнивающему СССР совершить крутой поворот к Западу в ходе Перестройки. Дело закончилось ГКЧП и расстрелом Белого дома в 1991-1993 годы. Такой же шок ждет и жителей Северной Кореи.

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Далее. Уже 70 лет в судьбе Корейского полуострова играют слишком много международных игроков, прежде всего Китай и Россия и Япония. Если политика Трампа в отношении Северной Кореи закончится успехом, то, например, это лишит Россию серьезного маневра на Дальнем Востоке. Корейский успех вдохновит Японию на актуализацию возвращения японских островов, а Китай, на сближение с Тайванем. И тогда везде центральную роль в этих событиях будут играть США. А все началось с Кореи и Ким Чен Ына. Поэтому, образно говоря, разрешение корейского ракетно-ядерного конфликта - задача в десять раз тяжелее, чем окончание российского-украинского военного конфликта и в пять раз тяжелее, чем сирийский международный конфликт.

Конечно, больше всего расстроен Путин, которого опять поставили в очередь на встречу с Трампом, по мере его созревания для американских требований. Ему обидно. Но если хоть что-нибудь будет получится у Трампа и Ким Чен Ина, то при встрече с Путиным американский президент будет ставить молодого лидера КНДР в пример Кремлю. Ведь Ким Чен Ын рискнул и выиграл, а Путин боится сделать тоже самое и вывести войска из Донбасса. Путин больше, чем Ким Чен Ын боится потерять власть в результате переворота консервативных военных или потерять престиж и уважение своего телевизионного милитаризированного населения России. Посмотрим, кто смелее и умнее - Путин или молодой лидер КНДР.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"