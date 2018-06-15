Теперь только МВФ может "наступить на горло" Порошенко и Ко

Прежде всего, говоря о скандальной истории, связанной с принятием закона об Антикоррупционном суде и внезапно появившейся в нем статьи об апелляции, нужно помнить, как он принимался. Перед голосованием был зачитан большой перечень поправок, которые на слух было просто невозможно воспринять и оценить. Но, как это часто делается, под давлением депутаты приняли законопроект, а потом многие из них говорили, что не знают, за что они проголосовали. Такое нарушение процедур во время голосования должно быть основанием для Международного валютного фонда и Евросоюза, чтобы настаивать на соблюдении регламента.

В любом случае, не думаю, что все последние изменения, странным образом внесенные в закон, были хоть как-то согласованы с МВФ, Евросоюзом или Венецианской комиссией. Однако, тем не менее, закон принят.

Действуя таким образом, украинская власть рассчитывает на то, что к Украине никто не будет придираться по политическим соображениям: мол, мы же обещали закон — мы его приняли, а какой он и будет ли действовать — неважно. В украинском политикуме работает именно такая идея.

Что касается той правки, которая гарантирует, что все, что НАБУ отправило в суды общей инстанции, там и останется и будет там рассматриваться до конца, а не будет передаваться в Антикоррупционный суд, то все это — правки в пользу коррупционеров.

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Хотя никто и не ждал, что коррупционеры легко сдадутся. Они не сдаются — они дают бой МВФ, Евросоюзу — кому-угодно… Потому случившееся достаточно типично для украинского парламента.

Если МВФ и Евросоюз не согласятся с принятым законом об Антикоррупционном суде, то президенту придется внести правки, будет переголосование. Таким образом, ворча, депутаты будут учитывать замечания и исправлять их.

Но все-таки украинская власть рассчитывает на то, что МВФ и ЕС согласятся. В Киеве считают, и не безосновательно, что исключение угрозы банкротства для Украины больше нужно Западу, нежели самой Украине, потому что, если нашей стране не дадут денег, и придется объявить дефолт, это будет значить, что Запад проиграл геополитическую борьбу за Украину. А это будет позор для Запада.

Поэтому у Запада нет выбора. Он вынужден поддерживать самые коррумпированные режимы, как это часто бывало во всем мире. Так же будет и с Украиной. Поскольку Украина крайне важна для борьбы Запада с Россией, даже коррумпированный режим будет поддерживаться западными странами.

Потому, думаю, несмотря ни на что, когда МВФ примет окончательное решение о выделении транша Украине, дойдет и тот 1 миллиард евро макрофинансовой помощи, за которую проголосовал Европарламент на днях.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для "Главреда"