"Россия, ты сдурела!"

Все мы помним, что именно такими словами встретил победу коммунистов на парламентских выборах 1993 года литературовед-демократ Юрий Фёдорович Карякин.

Но только ли Россия? Но только ли Россия сдурела?

С 1993 года Россия "сдурела" (уже, by now) бесчисленное множество раз. Стоит ли их перечислять, для тех, кто не сдурел? Думаю – нет.

Но как… Но как мир мог допустить проведение ЧМ-2018 в России, после всех преступлений путинской ОПГ за последние лет пятнадцать, и, особенно, за последние четыре года?

Как цивилизованный мир мог допустить то, что ЧМ-2018 не был перенесён в Великобританию, после всех этих чудовищных актов международного терроризма и военных преступлений Путина и его ОПГ?

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И если мы уже доподлинно знаем степень коррупции функционеров FIFA, то как и почему ЧМ-2018 в России не был бойкотирован большинством стран мира?

Финальный матч чемпионата состоится в Москве 15 июля. Через два дня после этого, 17 июля, будет четвёртая годовщина гибели 298 пассажиров и членов экипажа Боинга, который сбило налившееся кровью гэбэшное чудовище, окопавшееся в Москве. Убившее более 10 тысяч украинцев, убившее Литвиненко, Политковскую, Немцова и множество других. Убивающее Скрипалей, Сенцова и множество других. Налившееся кровью гэбэшное чудовище, окопавшееся в Москве и узурпировавшее незаконно захваченную и нелегально удерживаемую власть во всей стране. В которой проводится Чемпионат мира по футболу.

Мир, ты сдурел!

Слава Рабинович, российский финансист и блогер