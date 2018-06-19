Старушка Меркель vs выскочка Макрон: кто победит в борьбе за лидерство в ЕС

В условиях, когда Ангеле Меркель грозит реальная отставка с поста федерального канцлера Германии, шустрый французский президент Эммануэль Макрон решил воспользоваться моментом и принудить, наконец-то, несговорчивую канцлершу согласиться с его планом реформирования ЕС. Макрон примчался в Берлин и недвусмысленно предложил Меркель посредничество в урегулировании конфликта внутри ее коалиции, но только в обмен на его план реформ.

Франция, которая никак не может справиться со своим растущим суверенным долгом, всерьез опасается, что не сможет перенести новый надвигающийся финансовый кризис в Европе и поэтому настаивает на создании единого общеевропейского банковского союза, единого инвестиционного бюджета, согласованной налоговой системы и т.д. И все это, главным образом, за счет Германии. У старухи - процентщицы требует денег.

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А для того, чтобы Меркель не смогла выскользнуть из тисков, как ей это всегда удавалось, Макрон для надежности попросил своего министра экономики Брюно Лэ Мэра взмахнуть топором и довести ситуацию до истерии.

Перед самой встречей с Меркель Лэ Мэр дал интервью, в котором заявил, буквально следующее: "франко-германские отношения достигли момента истины, отступать некуда", "Европа находится в состоянии распада", "она распадается прямо на наших глазах", "страны- члены ЕС пытаются решить нарастающие финансовые проблемы в одиночку, но они могут быть решены только на общеевропейском уровне". Короче, или Меркель соглашается прямо сейчас или все летит в тартарары.

Принятие этого плана будет фактически означать, что европейское лидерство перейдет от угасающей Меркель к цветущему Макрону, который почти не скрывает своих наполеоновских амбиций.

Ну, что ж, Макрон - молодец! Во многом политика - это искусство ловить момент. Но прогнется ли Меркель? Не уверен: старушка, на самом деле очень амбициозна и скорее завалит весь ЕС, чем согласиться отдать власть такому выскочке как Макрон, который еще только познавал уроки любви со своей учительницей, когда Меркель уже руководила Германией.

Андрей Головачев, политический эксперт