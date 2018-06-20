МВФ не сможет принудить нашу коррумпированую власть добровольно "отрезать себе яйца"

Андрей Головачев

политический эксперт

20 июня 2018, 13:44

Впереди в отношениях между Украиной и Фондом - вскрытие нарыва.

Итак, спустя почти две недели после принятия ВР закона об АКС, пришла, наконец, реакция МВФ, которую ждали: кто со страхом, кто с надеждой, кто со злорадством. Общее резюме: компромисс, который предложила украинская власть, Запад категорически не принял. Однако жесткий по существу ответ был блестящим по своей форме и является великолепным дипломатическим образчиком того, как надо обращаться с коррумпированными правительствами, которых надо принуждать к реформам.

В первой части своего ответа МВФ горячо похвалил Президента и ВР за принятие закона об АКС, за приверженность курсу реформ и т.п. Затем, как бы вскользь, упоминается, что в Закон надо внести еще некоторые поправки, касающиеся апелляции в судах общей юрисдикции.

Запад закусил удила и не намерен отступать. Кредитование будет возобновлено, только если МВФ получит ту версию закона об АКС, которая полностью передает в руки Запада всю антикоррупционную вертикаль: от следствия до тюрьмы с конфискацией.

Читайте также Теперь только МВФ может "наступить на горло" Порошенко и Ко

Столь долгое и для кого-то просто мучительное молчание МВФ в такой, казалось бы, очевидной ситуации, объясняется тем, что Запад взвешивал последствия своего отказа. А подумать было над чем. По существу Запад принял решение приостановить кредитование Украины пока не пройдут выборы и не смениться власть, т.е. на 1.5-2 года!

Откуда такой вывод? Дело в том, что еще ранее в ответ на критику ЕС, что Закон об АКС имеет лазейки, Порошенко ответил, что готов подписать необходимые изменений, которые требует Запад... но только если ВР, - как полностью независимый законодательный орган, на который Президент не имеет по Конституции никакого влияния,-- проголосует за них. Тот, кто разбирается в наших играх, понимает, что Порошенко провел красную черту, за которую он не переступит. Или Запад соглашается на принятую версию Закона об АКС или власть пойдет на разрыв отношений с МВФ. Запад не принял.

То , что МВФ не сможет принудить нашу коррумпированую власть добровольно и без наркоза отрезать себе яйца, я писал неоднократно. Рассчитывать на это было бы наивно. Но вопрос сейчас в другом: а что дальше? На что рассчитывают обе стороны?

Читайте также Порошенко похвастался своими успехами в статье для The Washington Post

В стране в ближайшее время разразиться глубокий политический кризис, связанный с приближающимся дефолтом. Очевидно, Луценко станет премьером. Каждая из сторон- и Запад и власть- надеются выйти из этого кризиса в лучшей для себя позиции, чем сейчас. Запад надеется , что в результате кризиса к власти в Украине гарантированно и, возможно, досрочно придут силы, настроенные на реальные реформы. Порошенко и Ко надеются резко поднять градус напряженности и довести ситуацию до такого уровня хаоса , когда ни о каких выборах в этих условиях нельзя будет и думать. Цель такой агрессивной стратегии стандартна : обменять свой уход из власти на гарантии не преследования со стороны новой власти, которую сформирует Запад, когда вмешается в процесс , чтобы предотвратить деградацию. Кстати, остановка Днепроазота и вчерашний перфоманс под ВР- это , похоже, уже начало реализации этого сценария.

Другими словами, обе стороны явно идут на стратегию вскрытия нарыва. Но если обе стороны этого хотят, то значит так и будет.

Андрей Головачев, политический эксперт

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина МВФ Петр Порошенко Андрей Головачев АКС
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять