Янукович и Ко по сравнению с руководством "Нафтогаза" просто дети

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
25 июня 2018, 10:27

В целом смысл деятельность "Нафтогаза" сводится к безграничности и примитивности лжи во всем. 

Андрей Коболев и Юрий Витренко.

Рубрика "А шо так можно было?"

С большим интересом наблюдаю как "сладкая парочка" Коболева-Витренко занимается откровенным дерибаном "Нефтегаза" и уже всей экономики страны, при этом делают это нагло и открыто. А их не садят, а только с наслаждением требуют еще. "Главное, что не олигархи нас раздевали". То, что Янукович и его окружение по дерибану "Нафтогаза" по сравнению с ними просто дети никого не волнует. 

Для этого оказалось дать чуток больше денег на PR и можно творить все, что угодно.

Ребята выбрали самый простой путь обвинять и дискредитировать: население, Кабмин, парламент, НКРЕКП (регулятора). Руководство НАК считает себя эдаким государством в государстве, способным диктовать свои условия всей Украине и "ставить" на колени и газодобывающий сектор и миллионы потребителей. И следует отметить, что они с удовольствием танцуют на крови украинской экономики и слезам украинцев. 

Читайте также Витренко рассказал о перспективе победы Украины в противостоянии "Северному потоку-2"

Следовательно, можно предположить, что НАК "Нефтегаз Украины" в ближайшее время попытается дискредитировать реформу рынка газа, законодательство (Кодексы) и органы власти, проводящие реформу – Кабмин, НКРЕКП, Минтопэнерго и даже Еврокомиссию. Цель таких действий — не допустить проведения разделения госмонополиста и окончательно остановить реформы. Ведь при разделении и выведении из-под контроля и влияния нынешних "дочек" "Нефтегаза" — руководство этой никому не нужной прокладки не сможет контролировать ситуацию, влиять на ценовую политику и получать миллионные личные прибыли в долларах. 

Приведу только некоторые примеры их манипуляций.

1. Обвинения Витренко населения Украины, которое не оценило заслуг руководителей НАК, выписавших себе 46 млн долл премий. Чистая манипуляция, которая была резко негативно воспринята людьми и, по сути, не сработала.

2. Попытка получить тотальный контроль над поставками газа населению и попытка протащить в закон о Нацбезопасности норму о создании базы данных потребителей газа. Это дало бы возможность "Нефтегазу" накладывать штрафы на простых граждан, как они это сейчас делают с ТКЭ (пример Киевэнерго). В результате цена на газ для населения при малейшей задержке оплаты и без решения Кабмина выросла бы в два раза. Но парламент не проголосовал и афера не прошла. 

3. "Нефтегаз" пытается сохранить свой контроль над Укргаздобычей и Укртрансгазом, хотя должен был давно уже разделиться. Коболев и Витренко говорят, что решение Стокгольма не дают возможности разделить НАК,пока не закончатся контракты с Газпромом. Ложь!!! Еврокомиссия в своем недавнем письме заявила, что Стокгольм не влияет на процесс разделения. 

Читайте также Из-за проблем с горячей водой Киевсовет обвинил "Нафтогаз" в терроризме и пообещал жесткий ответ

В целом смысл деятельность "Нефтегаза" сводится к безграничности и примитивности лжи во всем. Вот только забыли, что их ложь легко проверить и последствия могут быть печальными для самих нефтегазовых царьков и для их высоких покровителей. Думаю, что многие с удовольствием сыграли бы похоронный марш на ликвидации этой структуры и вздохнули с облегчением. 

Но похоже, что народу нравится, когда их с особым цинизмом разводят. Главное, чтоб флаг ЕС был и иностранцы в Набсовете были, которые по вечерам просто ржут над простаками, которые позволят так себя безбожно грабить.

Тарас Загородний, экономический эксперт

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Нафтогаз Юрий Витренко Тарас Загородний Андрей Коболев
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:09
Порошенко в личном звонке журналистке опроверг слухи об отдыхе в Испании
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять