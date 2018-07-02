Слова Трампа не значат ничего

Виталий Портников

Публицист, журналист

2 июля 2018, 14:53

Президент США не может предложить Путину того, что хочет президент РФ.

Короткая реплика американского президента в ответ на вопрос о возможности признания Соединенными Штатами российского статуса аннексированного Крыма еще до встречи Трампа и Путина стала настоящей политической сенсацией. Что имел ввиду Дональд Трамп, когда сказал "посмотрим"? Действительно ли США могут согласиться с оккупацией Крыма?

Эти вопросы сейчас оживленно обсуждаются и в России, и в Украине, и на Западе - а зря. Потому что слова Трампа никакого отношения к формированию американской политики не имеют. Это нередко утверждают дипломаты в Вашингтоне. И это - просто логический вывод из пребывания Трампа на посту президента США.

Удачливый бизнесмен так и не стал - и, вероятно, уже никогда не станет политиком. Он остаётся богатым обывателем, которого судьба и настойчивость привели в Белый дом. Когда Трамп высказывается о вопросах внешней политики - это не значит, что он в них разбирается, что он принял какое-то решение. Ответ может быть продиктован сиюминутной эмоцией. Он может быть связан с тем, что американский президент не изучил вопрос - а Трамп известен тем, что просто не способен к последовательному изучению сложных вопросов международного права, закономерностей мировой экономики и так далее.

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От Трампа не нужно ждать чудес. Никаких. Ни положительных, ни отрицательных. Хочет ли Трамп договориться с Путиным? Несомненно. И тут тоже не нужно искать конспирологии. Путин просто нравится Трампу, он и сам бы хотел править Америкой так, как Путин - Россией. Трамп - человек, который далек от ценностей. Но власть он уважает. Путин для него - символ власти, которая не ограничена институциями. Власти, для которой институции - это декорация. Но Трампу просто не повезло со страной.

Может ли Трамп договориться с Путиным? Нет, не может. Он не может предложить Путину того, чего хочет российский президент. Не может превратить нищую, все больше скатывающую в средневековье Россию в сверхдержаву.

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Не может стабилизировать ситуацию в Сирии - потому что Путин там поддерживает кровавого диктатора, который не способен править этой страной без бомбежек и репрессий. Не может отменить санкции против России - потому что этому воспротивится конгресс. И, кстати, Крым признать российским тоже не сможет. Даже если захочет. Но он не захочет. Он - не волшебник и не самоубийца.

Трамп накануне встречи с Путиным может сделать еще массу сенсационных заявлений. Просто потому, что именно так он представляет себе подготовку благоприятного фона для своей встречи с очередным диктатором. Потому, что хочет, чтобы это не был просто обмен улыбками. Чтобы была подписана какая-нибудь совместная декларация - как с Ким Чен Ыном. О Сирии, о разоружении, может быть даже о Донбассе.

И я думаю, что Путин эту декларацию подпишет. Как Ким Чен Ын. А потом обманет Трампа. И Ким Чен Ын его тоже обманет. Потому что цели диктаторов и цели американского президента диаметрально противоположны.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

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Россия США Виталий Портников Владимир Путин Дональд Трам
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