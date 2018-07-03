Власть РФ постоянно шлет Украине агрессивные сигналы

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил частям российской армии названия украинских городов. Теперь 6-й танковый полк российской армии получил почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк — "гвардейский Житомирско-Берлинский", а 163-й танковый полк — "гвардейский Нежинский".

Такие переименования — проявление "гибридной войны" Российской Федерации против Украины. Москва пытается обращаться к совместной украинско-российской истории, взывать к исторической памяти. Как-то Путин говорил, что считает Россию правонаследницей Советского Союза, а Украину, соответственно, российское руководство вообще не считает отдельным государством, не уважает его суверенитет и границы, нашу историю и народ. Такими решениями о переименованиях Путин, в первую очередь, пытается навязать нам свои совершенно лживые исторические нарративы. То есть это своего рода пересказ истории в выгодном для Российской Федерации ракурсе. А то, что все эти советские части на самом деле были не освободителями, а такими же оккупантами, против которых в отдельных регионах Украины велась ожесточенная борьба в середине ХХ века, пока не была подавлена, об этом как-то умалчивают.

Однако для Украины вся эта история с присвоением российским полкам названий украинских городов — это нехороший сигнал. Нехороший сигнал в том смысле, о котором говорил начальник Генштаба Виктор Муженко: Россия таким образом "маркирует территории, озвучивает претензии на земли других народов". По факту, Россия назвала свои воинские части по направлениям, по которым может действовать против Украины.

Российская Федерация окружает Украину войсками со всех сторон под видом учений. Все удивляются, почему мы так часто говорим о возможности полномасштабной войны с РФ, полномасштабной агрессии с ее стороны, но этого всего не происходит. Просто для того, чтобы воевать с такой страной, как Украина, России нужно провести ряд мероприятий. Однако сделать это нереально за месяц-два-три. Для расширения агрессии России нужно, например, построить коммуникацию и инфраструктуру, расположить у наших границ боевые подразделения, технику, подготовить места дислокации, построить дороги для подвоза необходимого… Все это Россия и делает, но это требует времени.

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К тому же, ежегодно Россия проводит учения у украинских границ на разнличных направлениях. Сначала был "Кавказ-2016" — учения, которые проводились у наших границ на ростовском направлении и ниже. Затем был "Запад-2017" — учения у границ Украины и Беларуси, на севере Украины, под видом которых к нашим границам были стянуты беспрецедентные силы, о чем заявляла и американская, и европейская разведки. В частности, говорилось, что количество использованного личного состава в учениях "Кавказ-2016" и "Запад-2017" было намного бо́льшим, нежели декларировалось. А теперь Россия провела учения на крымско-азовском направлении с использованием авиации, в результате к нашим границам вновь была подтянута техника. И сейчас, в августе, пройдут очередные учения РФ…

Как видим, Россия создает вокруг Украины "военный пояс". И то, что Путин так "промаркировал" бригады — это угроза для нас, "игра мышцами". Таким образом он хочет сказать: "В случае чего мы пойдем на Львов, Житомир и т.д.". А все это — как раз те города, где расположены украинские бригады.

Вспомните — недавно Путин во время "прямой линии" заявил, что в случае, если Украина начнет активные наступательные действия на Донбассе, это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом.

Российская власть постоянно шлет нам агрессивные сигналы, направленные на запугивание Украины, и присвоение российским воинским частям названий украинских городов — один из них.

Но это не впервые. Запугать Украину не выйдет. А нам просто следует работать над усилением собственной обороноспособности.

Мирослав Гай, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-ой бригады, специально для "Главреда"