Стоит ли Украине бояться встречи Путина и Трампа

Виталий Портников

Публицист, журналист

14 июля 2018, 09:24

Трамп - надувной шарик над миром большой политики, его интересуют только слова.

Трамп и Путин живут в другой реальности

Европейское турне президента Соединенных Штатов уже омрачено целой серией скандалов. Эпатаж, неуважение к коллегам, некомпетентность, откровенная ложь - и это все буквально за несколько дней, не самых лучших в истории цивилизованного мира.

В Брюсселе Дональд Трамп обрушивается с критикой на Ангелу Меркель и называет Германию "заложницей" России. При этом приводит совершенно неправдоподобные цифры энергетической зависимости Германии от России, увеличивает их в несколько раз.

Затем он буквально срывает встречу руководителей стран НАТО с президентами Украины и Грузии - для того, чтобы вновь поговорить об увеличении военных бюджетов стран - членов НАТО.

В Лондоне он критикует Терезу Мэй за новый план "брексита" и говорит, что бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон был бы отличным премьер-министром.

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Конечно, украинцам может стать страшно в преддверии предстоящей встречи Трампа с Путиным. Но не нужно бояться. Трамп - надувной шарик над миром большой политики. Он, может внушать страх своими размерами. Но он не может изменить реальность. Прежде всего потому, что реальность его не очень интересует.

В это трудно поверить, но Трампа интересуют только слова. Это уже поняли диктаторы и популисты, которые откровенно спекулируют на детском тщеславии американского президента. Но что с того? Вот Трамп читает письмо от северокорейского правителя. Тёплые слова, уверения в уважении - все как он любит. Трамп может считать, что договорится с Ким Чен Ыном. Но он не может отменить санкции против КНДР до того времени, пока не появятся реальные доказательства об отказе этой страны от ядерного оружия.

То же самое касается и России. Путин может льстить Трампу. Трамп может обещать ему все, что угодно. Но он не может это осуществить без конкретных шагов со стороны российского правителя. В этом вся проблема. Трамп, Путин и Ким Чен Ын живут в одной реальности, а весь остальной мир - в другой.

Конечно, кому-то может показаться неприятным и опасным, что президент крупнейшей демократической страны современного мира оказался в одной имитационной реальности с диктаторами. Но это - выбор народа Соединенных Штатов. Этот выбор нужно уважать. Трампа избрали американские граждане и только им решать, эффективно ли этот человек управляет Америкой.

А для любой суверенной страны главная задача - это укреплять собственный суверенитет.

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Главная ошибка украинской политической элиты - в попытке подменить зависимость от Москвы зависимостью от Вашингтона, визиты в посольство России визитами в посольство США.

Ошибка еще и в том, что стиль отношений США со странами-союзниками отличается от российской манеры поведения - какие бы изречения не позволял себе Трамп.

Проще говоря, американскому дипломату может быть точно также лестно, когда руководители страны пребывания ждут от него поддержки или выслушивают советов, как и дипломату из России. Но на этом сходство заканчивается. Никто в госдепартаменте и Белом доме не хочет управлять Украиной так, как этого хотели в Кремле. Более того, в Белом доме вообще никакой другой страной мира не хотят управлять. Там хотят управлять Америкой. И Трампа это касается в еще большей степени, чем его предшественников.

Поэтому единственная приемлемая тактика и стратегия во взаимоотношениях даже с таким уважаемым союзником как США - это защита суверенитета Украины. Это отстаивание нашего права на решения, которые отвечают нашим национальным интересам - даже тогда, когда такие решения расходятся с американскими. Так поступает каждая страна цивилизованного мира - почему Украина должна быть исключением?

Будущее нашей страны, к счастью, больше не определяется в Кремле и за него не голосуют россияне. И оно не должно определяться в Белом доме, за него не должны голосовать американцы. Наше будущее определяется одним-единственным субъектом - украинским народом. И от его выбора, от твердости и уверенности его избранников зависит, каким это будущее окажется.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

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