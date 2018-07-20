Миллиарды для агрессора: как Украина финансирует российскую экономику

Если период украинской истории второй половины 17 века называли "Руиной", то последние годы вполне могут запомниться под термином "Гибрид". Гибридность вошла в нашу реальность как бор стоматолога в гнилой пенек зуба. Хотя стоит признать, что под этим словом умело маскируют банальную депрофессионализацию власти, воровство, коррупцию и череду управленческих решений, за которые в азиатских деспотиях отрубили бы уже пару пальцев.

К числу понятий гибридности относится и торговля с РФ, которая уже и на законодательном уровне признана страной – агрессором. Как показывает опыт других стран, любое государство стремится с помощью законов установить такую систему сдерживаний и противовесов, при которых в системе государственного управления будет успешно имплементирована "защита от дурака". В контексте сдерживания международной агрессии, такой системой в США является так называемый "закон о противодействии врагам Америки", устанавливающий четкий алгоритм принятия решений в результате чего, становится невозможным кулуарное принятие/снятие санкции с отдельных субъектов бизнеса и/или сегментов экономики. Даже, если в "овальный кабинет" попытаются "занести".

Такие законодательные "матрицы" могут использоваться против любой страны, которая рискнула пойти против "Большого отца": сегодня против РФ, завтра против какого-нибудь африканского диктатора. Есть четкая последовательность принятия решений: как санкции вводятся, как контролируются, как пересматриваются. Частный интерес в этот законодательный частокол не пролезет даже при серьезном толчке "сзади". И если президентом станет, скажем так, не вполне адекватный кандидат и начнет "нажимать на все кнопки сразу и по очереди", система просто отключится до лучших времен.

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Нам далеко до такой скучной технологии. А где же здесь теплота чиновничьих эмоций, где любимый человеческий фактор и "ручное управление, освоенное нашими политиками из препубертатного возраста? У нас ведь как: тут санкции, тут наполовину, а тут "рыбу заворачиваем". Российские конфеты, например, покупать на несколько миллионов долларов в год нельзя, а минеральные удобрения на 700 млн. дол. можно. Потому что аграрные лендлорды хотят дешево посеяться, а они сейчас в фаворе. И почему бы не дать поработать у нас российским банкам, они ведь такие безвредные… Можно и закупиться российским топливом и нефтепродуктами на 3,3 млрд. дол. в год, ведь цена на бензин и сжиженный газ в Украине значительно выше и внутренний рынок сулит монопольные барыши.

По итогам прошлого года, наш экспорт в РФ составил 3,9 млрд. дол. (рост на 109,6%), а российский импорт при этом "скаканул" на 139,9% и достиг 7,2 млрд. дол. Стоит учесть, что в данный показатель не вошли поставки природного газа, он как бы заходит к нам окружным путем и отражается в статистике торговли с Европейским союзом, который благодаря этой схеме стал "на старости лет" экспортером газа на восток. Если бы данные по газу попали в статистику торгового оборота с РФ, наше отрицательное сальдо было бы значительно выше, но оно и так составило минус 2,7 млрд. дол. по итогам 2017-го. Ровно настолько мы профинансировали российскую экономику и эта цифра вполне сопоставима с выигрышем в стокгольмском арбитраже по судебному спору между Нафтогазом и Газпромом, с тем лишь отличием, что мы перечислили живые деньги, а россияне – нет. Возможно для РФ почти три ярда – это так, на еще один мост, но для нас – сумма внушительная, особенно учитывая стоны о транше МВФ на миллиард.

Российский импорт бьет все рекорды по динамике роста и, если все пойдет в таком же темпе, то уже через несколько лет мы вполне можем приблизиться, хоть и отдаленно, к показателям времен 2013-го. При этом, наш экспорт продолжает сокращаться, что негативно влияет на общий показатель дефицита торгового баланса страны.

Происходит парадоксальная ситуация: страна-агрессор постепенно закрывает свой рынок для украинских товаров, при этом мы начинаем постепенно раскрывать свой под российский импорт. Все это приводит к существенному торговому дисбалансу: если в общем объеме украинского экспорта, российский рынок занимает всего 7,7%, то среди позиций импорта доля товаров "сделано в РФ" уже в два раза выше – 15,2%. Если у нас именно так понимают стратегию экономической и торговой безопасности страны, то делают это весьма превратно. В современном глобализированном мире, побеждает тот, кто набирает больше торговых очков, попутно обставляя страны-конкуренты. Это как масштабная игра в монополию, где вместо ячеек – ключевые мировые рынки, а вместо игроков – государственные менеджеры и дипломаты. Ну а фишка – это национальный торговый интерес, который нужно умело и при этом быстро двигать по свободным "квадратам".

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На данный момент РФ в своей внешней торговле использует наш рынок, а не наоборот. При чем, делает это даже более утонченно, чем до 2013-го года. Ключевая причина почему так происходит – внешняя торговля в Украине формируется не в фарватере национальных интересов, а под воздействием скрытых течений частного интереса нескольких финансово-промышленных групп. Речь идет о взаимных поставках металла, лома черных металлов и угля. А для аграриев чрезвычайно важны поставки относительно дешевых российских удобрений. В этой связи весьма сложно сбалансировать национальный интерес, особенно учитывая как его понимают различные группы общества. Ведь для экономиста – национальный интерес заключен в экономическом прагматизме, а для вечного активиста – в постоянном "горлодранстве", которое по итогу плавно экстраполируется в "голодранство" общенациональное.

В последние годы, стремительно ухудшается структура нашего торгового оборота: если в 2013-м году, украинский экспорт в Россию на 70% покрывал российский импорт в нашу страну, то по итогам прошлого года, данный показатель сократился до 47%, то есть на один доллар нашего экспорта приходится более двух долларов российского импорта.

По товарным позициям нашего экспорта, больше всего сократились поставки продовольствия: падение почти в 20 раз с более $ 2 млрд в 2011-2012 до $ 102 млн в 2017-м. На втором месте по темпам падения – поставки продукции машиностроения: сокращение с $ 7,2 млрд в 2011-м до млрд. Зато продажи древесины и продукции из нее, металлов и изделий из них, химии – сократились всего в 2-3 раза, а поставки минеральных продуктов (руда, кокс и т.д.) почти не изменились. Из 3,9 млрд. дол. украинского экспорта, почти миллиард составили продажи черных металлов и изделий из них. Что касается российского импорта, то поставки топлива, нефти и продуктов перегонки превысили 3,3 млрд. дол., а удобрений – 700 млн. дол.

Ситуация, когда конфликтующие страны торгуют между собой, не нова. Те же США и Европа продолжали это делать с СССР даже в разгар холодной войны и достаточно горячих обострений: Вьетнам, Афганистан, Венгрия, Чехословакия, Куба. Но этот вопрос должен из эмоциональной плоскости перейти в прагматическую. А для этого, необходимо создать четкое законодательное сито, которое надежно "просеет" внешнеторговый оборот в интересах нашей экономики, надежно выявляя любые вкрапления скрытой, подковерной выгоды. Лишь в таком случае, взаимная торговля Украины и РФ войдет в адекватные национальному интересу "берега", а авиационный хаб в Гомеле наконец опустеет, потому что нашим политикам уже будет бессмысленно летать в Москву "решать вопросы", наперегонки предлагая свое посредничество.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, для "Главреда"