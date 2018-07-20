Последние действия Путина - это ответ не НАТО, а Украине

По разным данным, правительство РФ разрабатывает санкции против Украины, которые потом должен утвердить президент страны Владимир Путин. Под ограничения могут попасть несколько сотен физических и юридических лиц.

Это не первые санкции. Впервые это произошло тогда, когда их и санкциями не называли – торговые ограничения, защитные мероприятия. Этот процесс активно начался еще во времена Януковича в 2012-м, а после военно-политического конфликта в 2014 году Украина и Россия периодически обмениваются санкциями.

Поэтому сейчас речь идет об обмене. Ведь недавно Украина вслед за США ввела целый ряд санкций против конкретных лиц и институтов. Не только тех, что фигурируют в американском списке, но и в связи с выборами в Крыму, кибератаками и тому подобное.

То есть это такой формальный ответ за украинские санкции.

В поисках причинно-следственных связей на ум могут прийти недавние угрозы Путина по поводу продвижения Украины в сторону НАТО. Угрозы следует воспринимать серьезно. И они, по моему мнению, могут быть эхом, следствием разговора Путина с Трампом. Возможно, последний касался отношений Украина-НАТО. Как и почему – мы не знаем, но можно расценивать такие действия российского президента как реакцию на раздражитель, а именно слова Трампа.

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К тому же, на последнем саммите не было принято каких-либо решений о предоставлении Украине нового статуса в Альянсе. Другое дело, если бы обсуждался вопрос о ПДЧ. Хотя формально Россия может исходить из того, что Украине и Грузии в очередной раз что-то пообещали.

И в интервью американскому телеканалу Fox Путин сказал, что Россия будет действовать, если Украина и Грузия планируют вступать в НАТО, а сейчас речь идет о санкциях только в адрес Украины.

Теоретически сочетать это можно как угодно, однако нынешние российские санкции – это ответ не НАТО, а Украине за ее аналогичные действия, принятые солидарно с США.

Есть еще одна весомая причина – приближение выборов. И здесь Россия может искать дополнительные инструменты воздействия. Это давление на Украину: во время экономических проблем будут пытаться усилить социальную напряженность, а затем и политическую.

Владимир Фесенко, политолог, для "Нового времени"