Газпром предложил Нафтогазу мировое соглашение. По мнению Газпрома мировое соглашение, это когда Нафтогаз прощает ему долг в 2.6 млрд долларов ради того, чтобы Газпром соизволил пустить по украинской трубе 10-20 млрд куб газа ежегодно, что сделает транзит для Украины убыточным мероприятием. Газпром предсказуемо был послан Нафтогазом.

Путин предложил Трампу новый способ урегулирования конфликта на Донбассе. Который предусматривал проведение референдума, на котором жители региона дружно бы проголосовали за автономию в составе Украины. Реализовав таким образом давний план Путина по федерализации Украины, который он безуспешно пропихивает с 2014 года. Трамп предсказуемо ничего не понял, но Путин был послан госдепом и украинской стороной.

Россия - щедрая душа. По другому и не скажешь.

Вот что значит мирные переговоры с Россией. И после этого разного рода деятели, некоторые из которых называют себя экономистами, а другие даже патриотами, сыплют обвинениями, что война еще не остановлена. И требуют остановить ее. Фактически, требуют капитулировать на условиях Путина. Капитулировать в тот момент, когда у самого Путина уже не осталось рычагов давления, которые он мог бы использовать.

Других предложений от России не будет. По крайней мере пока цены на нефть не рухнули, в экономике все умеренно стабильно, а власти Путина ничего не угрожает. Санкции конечно сдерживают развитие России, но они не разрушают ее. А значит Путину никуда торопится не надо. И он не предложит никакого возможного решения, которое бы не угрожало национальным интересам Украины.

Поэтому важно помнить цитату дона Корлеоне из Крестного отца. Первый, кто придет к тебе и предложит мир и переговоры с твоим врагом, и есть предатель. Россия - это мафиозное государство. И поэтому сравнение работает.

Любые "новые стратегии мира", которые будет предлагать Украина, найдут поддержку у Путина только тогда, когда они будут соответствовать именно его интересам. Украина не может надавить на Путина. А значит у него нет ни малейших причин искать компромисс. Украина может только предложить от себя то, что Путин требует от Украины. Но предложить это может только предатель.

И когда сейчас лица из телевизора требуют изменить стратегию и достичь мира, то они либо болтуны, которые бросаются пустыми лозунгами, либо предатели, которые конечно знают, что они хотят предложить, но никогда не скажут об этом вслух. Ибо о предательстве редко когда громко кричат те, кто его запланировал. До того, как осуществят свой план и будет поздно.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital